澎湖府會「條件交換」？傳擴大就業換城鄉規劃預算 楊曜等人齊反對

澎湖縣議會臨時會正召開，卻傳出條件交換說。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議會臨時會正如火如荼召開，卻傳出澎湖縣政府「條件交換說」，以擴大就業名額換取議會通過城鄉規劃設計預算案，消息傳出，引發各界譁然。立委楊曜呼籲議會堅持立場；前澎湖縣政府顧問郁國麟呼籲記名投票，要求民眾記住贊成議員，年底用「選票」制衡。

楊曜表示，最近幾年澎湖縣政府設計規劃案的件數與耗費預算不在少數，唯獨不見具體的建設成果，澎湖多數民眾對此感到不滿與無奈，都認為本屆澎湖縣政府施政「只有福利，沒有建設」。澎湖縣政府如果將「擴大就業」的預算編列與否，和設計規劃案掛鉤，試圖以案換案，澎湖縣議會必須堅決拒絕，維持民意機關最基本的尊嚴。

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楊曜進一步指出，預算不編列，擴大就業的受僱人員因此失業，這是澎湖縣政府決策造成的，責任不在澎湖縣議會。如果縣議會因為不審相關規劃設計案，澎湖縣政府就不編列擴大就業的預算，難道是「擴大就業方案」對於縣政推動本來就可有可無？

郁國麟更是直接發文開罵，是誰想出用擴大就業名額，買通議員換城鄉規劃設計預算這種養豬仔的辦法。議員誰被買通過數千萬縣自籌的城鄉規劃設計預算，年底就用手中的選票，讓他們回家休息吃自己；誰贊成、誰反對，請議會記名表決，縣民有知的權利。不差這7個月留給下屆縣府團隊做長遠擘劃。

澎湖縣議長陳毓仁力主嚴格把關縣府預算。（記者劉禹慶攝）

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