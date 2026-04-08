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    首頁 > 政治

    「民眾基隆隊」4劍客角逐議員 黃國昌：希望全壘打

    2026/04/08 17:48 記者盧賢秀／基隆報導
    民眾黨2026年議員選舉在基隆推出四選將。（記者盧賢秀攝）

    民眾黨2026年議員選舉在基隆推出四選將。（記者盧賢秀攝）

    台灣民眾黨今首度移師基隆市召開中央委員會，除徵召黃申棟與林廷翰參選基隆市議員，連同已提名的李文耀、呂承祐，「民眾基隆隊」成軍。民眾黨主席黃國昌表示，將支持基隆市長謝國樑連任，四位議員參選人能夠擊出全壘打。

    民眾黨昨天中央委員會徵召林廷翰參選中正區、黃申棟參選信義區，先前提名李文耀參選安樂區、呂承祐參選中山區，4人的專業領域橫跨市政、媒體、航海、醫學專業，在各領域皆有所長，力拚2026「民眾基隆隊」全壘打。

    黃國昌表示，此次中央委員會首度移師基隆召開，充滿振奮和感謝，因為這裡是民眾黨倡議聯合治理起點，副市長邱佩琳在過去這段時間中，作為謝國樑重要的左右手，在推動市政的表現，得到基隆鄉親非常高的肯定。他也感謝邱佩琳在關鍵時刻接任民眾黨基隆市黨部主委，持續深耕地方，為市民提供更好的服務。

    邱佩琳表示，基隆市是聯合治理的領頭羊、更是成功的典範。今天正式亮相的「民眾基隆隊」無論專業、經驗、資歷都無懈可擊，囊括各項專業領域，更是實際參與基隆市政推動，這群服務選民的優質戰將，一定能延續現在市府優質的執政成績、為基隆開創嶄新未來。

    民眾黨今天在基隆召開中央委員會，推出四選將。（記者盧賢秀攝）

    民眾黨今天在基隆召開中央委員會，推出四選將。（記者盧賢秀攝）

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