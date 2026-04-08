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    首頁 > 政治

    「鄭習會」10日登場？ 中國國台辦不鬆口

    2026/04/08 17:25 記者鍾麗華／台北報導
    對於「鄭習會」何時舉辦？中國國台辦僅表示，對於訪問團在江蘇、上海、北京期間各項行程會妥善做好活動安排。（路透資料照、本報合成）

    對於「鄭習會」何時舉辦？中國國台辦僅表示，對於訪問團在江蘇、上海、北京期間各項行程會妥善做好活動安排。（路透資料照、本報合成）

    國民黨主席鄭麗文此刻正率團在中國訪問，外界研判10日將與中共總書記習近平會面，對於「鄭習會」何時舉行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日仍不願鬆口，僅表示對於訪問團在江蘇、上海、北京期間各項行程會妥善做好活動安排。

    國台辦今天召開例行記者會，台灣媒體追問，鄭麗文在北京有哪些參訪行程？鄭麗文是否10日在北京與中共中央總書記習近平會面，朱鳳蓮僅回應，高度重視鄭麗文率領國民黨訪問團來訪，對於訪問團在江蘇、上海、北京期間的各項行程，會妥善做好活動安排。

    國台辦之前指稱，兩岸的事是「家裡事」，要由家裡人商量著辦。陸委會批評，兩岸的事絕非中共所謂「家裡事」，中共的說法凸顯其利用鄭麗文訪中一事，實行「反介入」與「兩岸內政化」意圖。

    朱鳳蓮今天重申，「兩岸同屬一個中國，都是中國人、是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，理應是由家裡人商量著辦」。

    朱鳳蓮說，願意在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，與包括國民黨在內台灣各黨派、各政黨團體和人士一起推動兩岸關係和平發展。鄭麗文率團訪中，在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上展開對話交流，順應台灣內部要和平、要交流、要發展、要合作的「主流民意」，對推動兩岸關係和平發展，維護台灣民眾利益福祉有重要意義。

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