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    首頁 > 政治

    館長慘賣「收藏萬面佛牌」求變現 前員工爆料：老婆倒店貨！

    2026/04/08 19:48 即時新聞／綜合報導
    館長表示，想把他家裡「收藏」的「上萬面」佛牌拿出來賣。（取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）

    館長表示，想把他家裡「收藏」的「上萬面」佛牌拿出來賣。（取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）

    網紅「館長」陳之漢因近期親中言行惹出不少爭議，他近日在直播時透露事業危機，表示公司不斷面臨虧損，還表示為了刺激消費，想把他家裡「收藏」的「上萬面」佛牌拿出來賣。不過有網友指出，館長老婆所開的佛牌店就在近日倒閉，質疑「正常人會沒事收集幾萬面佛牌嗎？」館長前員工、「大師兄」李慶元更直接爆料，就是館長老婆和人家合股做佛牌生意，結果倒了，「倒貨店（倒店貨）啦！」

    館長日前直播時，突然表示自己收藏了幾千面、上萬面的佛牌，本來都是收藏，現在為了刺激消費，決定拿出來變現。他還說，為了要刺激大家消費，「連館長收藏的牌都得拿出來送。」

    時事評論YouTube頻道「九醬」製作影片討論此事後，立刻引發網友質疑「誰會收藏上萬面佛牌」；也有網友立刻在PTT發文表示，查了一下館長的事業登記，發現館長老婆在台中有開一間公司，查詢地址發現就是一間賣佛牌的店，且該店才在近期宣布歇業，質疑館長是拿老婆倒閉佛牌店的貨出來賣。

    館長前員工、元老級人物「大師兄」李慶元，更在「九醬」的影片下方留言爆料：「不是收藏，他老婆跟人家合股做佛牌生意倒了，倒貨店（倒店貨）啦。」

    對此，網友也紛紛留言表示：「叫教主阿北去加持就賣得掉了」、「一聽就知道是要賣垃圾，現在是破產賣家當變現」、「滯銷庫存賣純草 割草割起來」、「說收藏還扭扭捏捏」。

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