竹市基層發消費金爆被要求放棄加班費 錢康明酸：高虹安剋扣助理費翻版？

新竹市基層1月24日加班發消費金，不僅還沒領到加班費，甚至還被主管要求放棄領加班費？前文化局長錢康明諷難道要像高虹安當立委時剋扣助理費翻版嗎？（記者洪美秀翻攝）

新竹市有基層人員向民代遞陳情書爆料，1月24日發實體消費金5000元，沒休假加班近10小時，2個半月過去了，加班費還沒領到，更誇張的是，居然有局處主管語帶威脅要求放棄領加班費，基層整個炸鍋。對此，前文化局長錢康明砲轟高虹安市府連一份尊重都給不起，是吃定公務員擔心考績不敢反抗，並稱市長不換，拍馬屁長官就不會換。更諷這些主管是像高虹安當立委剋扣助理費翻版嗎？

錢康明也批評，除了一級主管拍馬屁文化，連「一起喝湯」的市議員們監督個P，爛成一堆，且各局處主管竟以威脅方式要求同仁放棄支領加班費，是像高虹安當立委剋扣助理費翻版嗎？都要買雙眼皮膠帶嗎？

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市府基層人員向民代陳情的內容提到「於消費金發放前，人事單位採取高壓態度，強制要求同仁配合出勤，甚至有言語暗示不配合將影響考核之情事，事後卻消極處理核銷。再者，發放點停車亂象，市府廣設361處發放點，卻未規劃工作人員停車空間，導致許多同仁被迫在周邊違停或自費停放昂貴停車場，甚至發生因執行公務而被開單的情形。這種貼錢上班、還要被罰的狀況，嚴重打擊士氣。」

市府基層也籲議員們「應要求市府儘速核准發放加班費，不得以任何行政理由積欠基層血汗錢。且應停止施壓，嚴禁各局處主管以威脅方式要求同仁放棄支領加班費。並建議未來若有類似專案，應預留工作人員專屬車位，或全額補貼交通與違停處理費（因公務急迫性）。」

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