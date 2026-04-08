議員批棒球狼師案市府包庇教育局 盧秀燕：政府應檢討良民證

台中市長盧秀燕說，呼籲中央修改良民證制度。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行中市棒球狼師教育局處理情形的專案報告，民進黨議員張家銨痛批教育局長蔣偉民受害數字竟兜不攏，難道沒有責任，市長給予的處分是什麼？要求市長盧秀燕不要再包庇。無黨籍議員吳佩芸則認為，高風險人員進入校園，要如何把關？應該要檢討。

盧秀燕說，行政做得再多，如果法律不周全是否可百分之百的預防？為何有傷害兒童者可領到良民證，她覺得有些東西屬於比較輕的，執行一段時間完了，也許可以註銷犯案記錄，領到良民證，但是如果對兒童傷害或者色情，她覺得政府應該考慮，這些應該可以註銷嗎？該名棒球狼師明明就有相關案件，竟可以拿出良民證，因為他的紀錄完全在法律上消失無蹤，所以行政系統累得半死，結果在法律上鬆，所以，她覺得政府應該檢討良民證，良民證應該去把它分類，如果你對兒童有傷害的前科，一輩子就不能領良民證。

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台中市議會今天召開大會，專案報告2024年發生的國小棒球狼師案新增受害者，民進黨市議員張家銨質疑，蔣偉民未掌握到受害人數，根本失職，有無自請處分？若有處分為何還未下來？她質疑盧秀燕包庇。

無黨籍市議員吳佩芸則說，從2024年事件爆發到現在，教育局在針對把關進用人員上，到底有什麼樣的檢討？

教育局長蔣偉民：有向市長自請處分

教育局長蔣偉民說，要求學校人員進用都要事先查核，但發文不夠，已在113年事件發生後，要求學校要填報查核結果如何。此外也要求運動教練及體育班學生進行性平研習。他已有向市長自請處分，但未有下文。

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台中市議員張家銨質疑盧秀燕對於教育局處置狼師案有包庇之嫌。（記者蘇金鳳攝）

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