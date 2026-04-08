為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中狼教練案引爆選戰！何欣純批媽媽爸爸市長、江啟臣：別噴口水

    2026/04/08 17:28 記者張軒哲／台中報導
    台中市長參選人何欣純。（資料照，記者黃旭磊攝）

    台中市長參選人何欣純。（資料照，記者黃旭磊攝）

    台中市棒球教練松志彬長期性侵案，在第三波偵結後，受害國小學生數增加，引發大眾輿論關注，台中市長參選人立委何欣純痛批，市民看到的是：「媽媽市長」不負責任，號稱要當「爸爸市長」的候選人同樣漠不關心，市民不需要媽媽市長，也不需要爸爸市長。台中需要的，是負責任的市長。

    對此，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣表示，面對不幸，最不需要的是政治化的口水或標籤，需要的是找出真相、實現正義與檢討改正，過去就曾提出刑法修正草案，對於性侵或猥褻未成年者加重處罰並取消追訴期，自己的態度就是嚴辦嚴懲、絕不寬貸，也支持盧市長從嚴處置、還原真相的作法。

    江啟臣說，對未來校園安全的加強與改善，建議要建立以下兩項措施：
    一、數位查核自動化：建立更嚴密的外聘教練與教職員自動比對系統，絕不容許任何一個不適任人員有死灰復燃的空間。
    二、第三方外部調查：針對重大性平及損害兒少權益的案件，引進第三方公正單位，建立專業調查機制，徹底查出真相並確保受害者權益。面對問題、解決問題、嚴懲惡行，給孩子一個安心成長的環境，這是義務更是責任。

    立法院院副院長江啟臣。（記者張軒哲攝）

    立法院院副院長江啟臣。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播