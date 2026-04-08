台中狼教練案引爆選戰！何欣純批媽媽爸爸市長、江啟臣：別噴口水

台中市長參選人何欣純。（資料照，記者黃旭磊攝）

台中市棒球教練松志彬長期性侵案，在第三波偵結後，受害國小學生數增加，引發大眾輿論關注，台中市長參選人立委何欣純痛批，市民看到的是：「媽媽市長」不負責任，號稱要當「爸爸市長」的候選人同樣漠不關心，市民不需要媽媽市長，也不需要爸爸市長。台中需要的，是負責任的市長。

對此，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣表示，面對不幸，最不需要的是政治化的口水或標籤，需要的是找出真相、實現正義與檢討改正，過去就曾提出刑法修正草案，對於性侵或猥褻未成年者加重處罰並取消追訴期，自己的態度就是嚴辦嚴懲、絕不寬貸，也支持盧市長從嚴處置、還原真相的作法。

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江啟臣說，對未來校園安全的加強與改善，建議要建立以下兩項措施：

一、數位查核自動化：建立更嚴密的外聘教練與教職員自動比對系統，絕不容許任何一個不適任人員有死灰復燃的空間。

二、第三方外部調查：針對重大性平及損害兒少權益的案件，引進第三方公正單位，建立專業調查機制，徹底查出真相並確保受害者權益。面對問題、解決問題、嚴懲惡行，給孩子一個安心成長的環境，這是義務更是責任。

立法院院副院長江啟臣。（記者張軒哲攝）

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