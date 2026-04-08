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    首頁 > 政治

    推阮志光參選新園鄉長 方冠丁PO文：主祕已離職 言行與公所無關

    2026/04/08 17:14 記者葉永騫／屏東報導
    新園鄉長方冠丁在臉書PO文，「主秘阮志光已離職」。（擷取自方冠丁臉書）

    新園鄉長方冠丁在臉書PO文，「主秘阮志光已離職」。（擷取自方冠丁臉書）

    屏東縣新園鄉公所主任祕書阮志光不被續聘，直接離職，鄉長方冠丁在臉書公告周知，地方議論紛紛。阮志光將被民進黨徵召參選下屆新園鄉長，並且是方冠丁推薦，因此這項訊息透露出雙方出現矛盾，也讓選情出現變數，民進黨縣黨部說，將進行瞭解。

    民進黨屏東縣鄉鎮市長提名，25個平地鄉鎮市中只提名14個，內埔鄉有2人參選，正在辦理初選，而民進黨籍新園鄉現任鄉長方冠丁因為要參選縣議員，大力推薦公所主任祕書阮志光繼任，報請中央徵召阮志光參選新園鄉長。

    不過，方冠丁近日在臉書PO出阮志光已離職，往後一切言行與鄉公所無關。兩人的關係生變，引發地方議論紛紛，有人說，自己要走自己的路；也有人質疑，為了選舉需要切割那麼清楚嗎？至於分道揚鑣原因，雙方都沒有對外說明，選情出現變數。

    民進黨屏東縣黨部說，阮志光參選新園鄉長案已經過縣黨部執行委員會通過，目前已送交中央黨部審議，並不會因為這些狀況有變，而方冠丁推薦也不能撤回或改變，縣黨部已進行瞭解情況，來降低對選情的衝擊。

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