台中教練性侵案 羅廷瑋甩鍋中央遭灌爆：永遠不敢檢討盧秀燕

國民黨籍台中市長盧秀燕（右二）與同黨議員羅廷瑋。（資料照）

台中市國小棒球教練長期性侵案，隨檢方第三波偵結使受害人數持續增加，引發社會怒火。國民黨籍議員羅廷瑋今（8）日將矛頭指向中央，強調「地方要補破網，但中央更該把網織好」，並質疑跨部會資訊斷鏈才讓犯罪者得以隱身。然而，此番言論隨即遭大批網友灌爆，怒轟其護航盧秀燕市長「冷血、推卸責任」。

羅廷瑋在Threads發文表示，受害人數持續攀升，每一個數字背後，都是一個家庭的破碎，「為什麼一個有前科的人，能在校園隱身十幾年？答案很殘酷：台灣的校園防護網，有致命破口。」

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羅廷瑋認為，教育部的通報系統，與警政、司法、社政系統沒有即時串接，當行為人在校外犯案、案件仍在偵審，相關紀錄鎖在司法體系，教育端根本看不到。資訊滯後，讓犯罪者得以跨縣市隱身，校園防護在關鍵時刻失能。

他續指，非正式人員毫無把關機制，教練、社團老師等非編制人員，目前沒有全國統一的背景審查制度。澳洲早已推行「兒童工作證（Working with Children Check）」接觸孩子之前必須先過關，「台灣呢？」

羅廷瑋提到，盧市長這次已承認學校聘任教練時有疏失，其教練證早已過期，學校從未查核。地方要補破網，但中央更該把網織好。不打破部會間的資訊高牆，下一個漏洞只是時間問題。

最後他說，事情發生快兩年了，家長要的不是政治攻防，是不要再有下一個受害者，「我們不能只在悲劇發生後憤怒，必須在悲劇發生前，就築起那道牆。保護孩子，一刻都不能等。」

貼文曝光後，網友紛紛湧入留言區開砲，「都推給中央，要台中市政府幹什麼？出來打鼓嗎？市政府教育局是撤掉了嗎」、「永遠不敢檢討市長，你是人民選出來的，不是盧市長的小弟。市政府教育局責無旁貸，市長連一點關心小朋友的表達都沒有，太冷血了！」、「笑死又中央，你在立法院是混飯吃而已嗎？你們國民黨多數想過什麼法律過不了？」。

更有網友質疑，「自稱媽媽市長的盧秀燕已經在台中執政7年了！你短短一句盧市長承認學校聘任有疏失就想要帶過？媽媽市長甚至還不是承認『自己』有疏失？竟然是幫學校承認疏失？」

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