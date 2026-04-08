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    首頁 > 政治

    蘇巧慧走訪烏來泰雅民族博物館20週年特展 拋「2.0」活化計畫

    2026/04/08 16:56 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧走訪烏來老街與烏來泰雅民族博物館，參觀「編織．復返—烏來泰雅民族博物館20週年特展」。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧走訪烏來老街與烏來泰雅民族博物館，參觀「編織．復返—烏來泰雅民族博物館20週年特展」。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧走訪烏來老街與烏來泰雅民族博物館，參觀「編織．復返—烏來泰雅民族博物館20週年特展」。蘇巧慧表示，泰雅民族博物館承載烏來地區文化精神，開館20年來已成為烏來老街的門面，她盼推動「泰雅民族博物館2.0」計畫，將博物館內策展空間利用最大化，同時帶動烏來老街發展，讓烏來成為具有深厚文化底蘊的「文化教室」。

    蘇巧慧說，烏來泰雅民族博物館、烏來立體停車場在前台北縣長蘇貞昌任內投入經費後陸續興建完成，放眼未來20年，她盼持續帶動烏來觀光產業，更希望藉由博物館2.0計畫，與在地部落共同策展，串聯在地國中小培育「小小導覽員」，讓地方耆老、青年與孩子成為策展主角，讓博物館成為與部落共生的「泰雅文化基地」。

    蘇巧慧表示，新北有6.2萬原住民人口，她在立法院為族人爭取權益，爭取中央補助興建「隆恩埔祭儀廣場」，打造新北都會區祭儀廣場，同時推動「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修法，提供直轄市、縣市議會原住民議員和原住民地區村里長更合理的待遇與資源；未來她將與在地區長、民代一起努力，用更細緻的政策編織烏來的未來。

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