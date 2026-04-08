朱政騏捲共諜案遭撤議員提名 民進黨拍板「王世堅子弟兵」遞補

民進黨中山大同市議員提名變動，改由王世堅（右）中山服務處主任賴俊翰（左）遞補。（資料照，翻攝賴俊翰臉書）

民進黨台北市中山大同區市議員參選人朱政騏，因涉嫌拍攝機敏資料供予中國，遭依違反「國安法」起訴。對此，民進黨中執會今（8日）決議，撤銷朱的議員提名資格，並拍板由立委王世堅的子弟兵賴俊翰遞補參選。

檢調偵辦退休行政院官員胡鵬年共諜案，查出朱政騏曾刺探並翻拍列為「密」級立院文件，透過專用手機傳送給具中共籍身分的王姓男子，事後收受2萬元人民幣報酬，台北地檢署依違反國家安全法等罪嫌起訴，並求刑5年以上。

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民進黨台北市黨部2日開會決議，建議黨中央開除朱政騏黨籍。台北市黨部主委張茂楠表示，民進黨捍衛台灣，絕不容許從政黨員有涉及國安、共諜的案子。民進黨中央黨部指出，有關議員參選資格部分，將報中執會不予提名。

吳崢今天在民進黨中執會後轉述記者會受訪說明，民進黨祕書長徐國勇於會中代表選對會報告，有關審核2026年直轄市議員初選提名的名單；朱政騏通過議員初選，但近期涉入共諜案並遭檢方起訴，該案影響黨譽甚鉅，故提交中執會處理，中執委決議正式撤銷朱的議員提名資格，由另一位參選人賴俊翰遞補。

陳怡君將被中評會除名

據與會人士轉述，會議也討論桃園市議員參選人胡家智、張肇良、游吾和所涉及的司法案件，胡因檢方尚未起訴及傳喚調查，基本上會繼續提名；張、游則是一審判決尚未出爐，中執會做出維持登記的附帶條件，但若登記前一審判決有罪，將依照黨章處理、不予提名。

此外，中常委陳茂松席間質疑，陳怡君已被民進黨廉政會裁決停權2年10個月，為何仍可以參與中評會。民進黨主席賴清德要求，組織部按照黨規章處理，被中評會除名。

民進黨北市中山、大同區議員擬參選人朱政騏，捲入共諜案遭到北檢起訴。（資料照）

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