蔣萬安剋星？翁達瑞點名吳怡農選台北市長：優點全面碾壓

翁達瑞認為，吳怡農會是蔣萬安的剋星。（資料照）

九合一大選將在年底舉行，民進黨台北市長人選布局備受關注。對此，學者翁達瑞（陳時奮）分析，吳怡農會是蔣萬安的剋星，蔣萬安的長處不但吳怡農都有，而且更勝一籌，且吳怡農擁有的優點，蔣萬安都沒有，甚至不堪比較。「只要選舉策略正確，吳怡農會是蔣萬安的天敵，可終結台北市的族群政治。」

翁達瑞在臉書發文表示，上屆的台北市長選舉得票率分別是蔣萬安43％、陳時中32％、黃珊珊25％。蔣萬安搶到3％的搖擺選民，陳時中失去3％綠營基本盤，被黃珊珊吸收過去了。台北市長恢復民選之後，蔣萬安的當選票數最低，甚至低於陳水扁約4萬票。柯文哲當選的那兩屆，國民黨落選人的票數都還高於蔣萬安的當選票數。

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翁達瑞指出，除了李登輝時期提名的黃大洲，蔣萬安是最弱的國民黨參選人，且弱到有兩成二的搖擺選民投不下去，已經接近爛泥的程度。搖擺選民唾棄蔣萬安的首要原因就是投機，在沒有血統證明的情況下改姓蔣。蔣萬安的能力不足是搖擺選民看不上眼的另一個原因。有趣的是，蔣萬安在第一任期並未展現執政能力，反而進一步鞏固爛泥的形象。就算在一對一的選舉，蔣萬安未必能夠吸引足夠的搖擺選民支持。

翁達瑞續指，在他心中吳怡農會是蔣萬安的剋星，理由很簡單，蔣萬安的長處吳怡農都有，而且更勝一籌。他認為，蔣萬安年輕，吳怡農也年輕，而且年輕兩歲、有人說蔣萬安帥，吳怡農也帥，而且更帥、蔣萬安有身材，吳怡農身材更好，肌肉更結實、蔣萬安有美國學歷，吳怡農也有，而且更出色、蔣萬安喜歡烙英文，吳怡農的英文更流利。

翁達瑞認為，反過來說，吳怡農擁有的優點，蔣萬安都沒有，而且不堪比較。吳怡農珍愛台灣，不像蔣萬安心向中國、吳怡農本就姓吳，不像蔣萬安連姓氏都會搞混、吳怡農當過兵，不像蔣萬安偽裝脊椎骨突出（椎間盤突出）逃兵、吳怡農來自學者家庭，不像蔣萬安來自買辦家庭。

他呼籲，若吳怡農與蔣萬安的對陣成真，我希望兩人來一場英文辯論，讓國際社會看見台北。他預期真材實料的吳怡農打爆繡花枕頭的蔣萬安，然後選舉就結束了。

翁達瑞說，假如吳怡農真的出線，他必須修補過去兩次敗選的罩門（指2020年立委選舉及2023年立委補選），不能再用天上人間的手法打選戰。吳怡農缺乏選舉經驗，必須尋求民進黨策士的協助，從政見、包裝、空戰、陸戰到動員，都要有精細與嚴密的規劃。只要選舉策略正確，吳怡農會是蔣萬安的天敵，可終結台北市的族群政治。

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