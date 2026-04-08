鄭麗文謁陵頻提連胡會 林俊憲揭她「真正目標」：出賣台灣未來

民進黨立委林俊憲。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今（8日）赴南京中山陵拜謁國父孫中山，過程中數度哽咽。對此，民進黨立委林俊憲表示，他注意到鄭麗文不斷重提21年前那場「連胡會」，顯示非常在意自己這次見習近平，能不能和當年連戰見胡錦濤相提並論。

林俊憲在臉書發文表示，連胡會的確是台灣政治史的一個重要轉折，也是國民黨變成共產黨附隨組織的起點。「既然鄭主席不斷提起，我就再幫大家複習這段歷史，或許就能解答為何她如此在意了」。

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林俊憲指出，2005年，當年在連習會前，還有一件更重要的大事，就是中國通過《反分裂國家法》，首次將武力犯台寫成法律，不僅在台灣社會引發強烈反彈，也引起大量國際關切。而就在該法通過後一個多月，連戰突然宣布訪問中國，還要會見胡錦濤。這次會面的影響，國民黨全面轉向舔共發大財還是其次，最嚴重的是跳過政府層級，以國民黨對共產黨的身分，擅自代表全台灣進行政治互動。

林俊憲續指，鄭麗文不斷提起連胡會，而不是更接近、同樣會見習近平的馬習會，是因為當年馬英九畢竟是總統，兩人選在新加坡見面，刻意模糊雙方的職稱，事後也沒有共同聲明。

他認為，看到這邊大家應該懂了，比起馬習會，連胡會才是鄭麗文想效仿的模式，再次跳過政府，擅自以政黨框架和中共發表共同聲明甚至協議，出賣台灣的未來。

林俊憲提醒，當年連胡會後發表的「五點共識」中，有一項始終沒有完成，叫做「達成和平協議」。如果習近平要追求超越胡錦濤的歷史定位，那就只剩這件「未竟之事」了。所以，習近平願意「撥冗」見鄭麗文，不會再像當年見馬英九一樣退讓這麼多，兩人根本不是一個等級，習近平圖的，不過是她主席的身分罷了。

林俊憲說，只要民進黨執政的一天，政府絕對不可能承認這種罔顧台灣主權、將兩岸關係限縮回內政框架的無效協議。恐怕最後得為習近平「歷史定位」買單付出代價的，只有國民黨的候選人們而已。

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