黃國昌談鄭麗文訪中 ：賴清德可請習近平喝珍奶 其他人做就變中共同路人？

民眾黨主席黃國昌說，維持東亞區或穩定、兩岸和平，是國際社會共同的期待。（記者盧賢秀攝）

國民黨主席鄭麗文訪問中國，台灣民眾黨主席黃國昌說，維持東亞區域的穩定跟兩岸的和平，是國際社會共同的期待，是所有政治人物不分黨派應該努力的事情。過去賴清德總統曾經講過希望他有機會可以邀請習近平喝珍珠奶茶，為什麼其他黨的政治人物不可以跟習近平見面？其他人做了變成是中共同路人？

黃國昌與基隆市黨部主委邱佩琳等人在基隆召開民眾黨中央委員會，被問到鄭麗文訪中，黃國昌說，維持東亞區域的穩定跟兩岸的和平，是國際社會共同的期待，也是絕大多數台灣人民共同的期待。

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要維持東亞區域的穩定及兩岸的和平，黃國昌認為，所有的政治人物不分黨派都應該共同努力，如果民進黨只想著政黨的利益，進行政治上的操作，想要藉由製造對立跟衝突，相信這不是一個負責任的執政者應該有的作為。

黃國昌說，過去賴清德總統曾經講過，他希望他有機會可以邀請習近平喝珍珠奶茶，如果賴清德可以邀習近平喝珍珠奶茶，為什麼其他黨的政治人物不可以跟習近平見面？不可以請他吃稀飯？還是有一些事只准民進黨做，民進黨做可以，其他人做就變成中共同路人？相信這不是一個理性的標準，也不是台灣人民所樂見的情況。

黃國昌說，民眾黨也認為兩岸之間必須要有善意的對話跟溝通，對於促進區域的穩定跟兩岸的和平，才是正道。希望在這個過程裡面，民進黨不要再抹紅。

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