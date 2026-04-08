鄭麗文赴中山陵哽咽 賴清德：提升自我防衛才能確保真和平

國民黨主席鄭麗文、兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文今（8日）赴南京中山陵拜謁時數度哽咽，強調要「為所有人類種下和平的種子」。兼任民進黨主席的總統賴清德則強調，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平，呼籲立法院儘速通過不打折的國防特別預算條例。

立法院外交及國防委員會上月將國防特別條例草案送出委員會，多項關鍵條文未達共識，國民黨團要求協商日期從原訂的9日，延後至15或16日，引發爭議。民進黨籍召委陳冠廷則預告，明天（9日）將如期召集朝野協商。

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民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，本週五是「台灣關係法」立法47週年。繼上週美國聯邦參議員跨黨派訪問團來台訪問，本週美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組諾恩主席及班克斯參議員，也分別率團訪台，以具體行動展現美國國會對台灣長期且堅定的支持。

賴清德說，面對威權主義的威脅日益升高，在美國持續落實對台安全承諾的同時，台灣更必須積極展現自我防衛的決心。

賴清德表示，為了強化台灣自我防衛能力，政府正有序地提升國防支出，並提出8年1.25兆元的國防特別預算，希望建立有效的嚇阻力量。目前在立法院審議中的行政院國防特別預算條例草案，是經過國防部充分評估，並與美方審慎討論後，提出的專業規劃方案，也獲得國內超過7成民意的支持。

賴清德強調，和平無價、戰爭沒有贏家。台灣提升國防，不是挑釁，而是為了守護習以為常的民主自由生活。唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平。

「自助者人恆助之。」賴清德也呼籲立法院，儘速通過不打折的國防特別預算條例，向國際社會，清楚傳遞台灣捍衛民主自由的決心，以及維護區域和平穩定的承諾。

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