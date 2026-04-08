「紅豆餅」是支語？百萬網友大罵青鳥、業者氣炸 遭疑分化手法

照片為日治時代傳入台灣的點心之一，被稱為「紅豆餅」、「管仔粿」或「車輪餅」。（資料照）

一名網友近日發文指，他的同事竟因稱「紅豆餅」是中國用語，讓辦公室爆發激烈爭論，最後同事慘遭圍剿。該貼文意外爆紅，不少網友跳出來喊，從小到大就是說「紅豆餅」，還有業者跳出來說明，開店30年來，一直都叫「紅豆餅」，爆粗口喊「支你老X」。但也有網友質疑，根本就是流量帳號寫出來的分化、反串文，用意就是在挑起紛爭。

一名網友近日在Threads上發文表示，辦公室一位同事稱要去買紅豆餅，詢問大家要吃什麼口味，突然一名女同事稱紅豆餅是「支語」（指中國用語），台灣人要說「車輪餅」。話一出口，立刻爆發激烈衝突，最後十幾人圍剿一人，被攻擊的女同事悽慘的躲到一邊哭泣。

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該貼文曝光後，有超過100萬次瀏覽，更有超過6000則留言，討論異常熱烈。網友紛紛留言：「我小時候就是說紅豆餅啊」、「我快50歲了，從小就是講紅豆餅」、「紅豆餅是南部用語」；還有不少網友大罵：「離白癡青鳥遠一點，不然自己會惹一身腥」、「那些綠腦青鳥網軍，ㄧ天到晚在網路上亂噴人」、「白癡支語警察」。

還有業者專程留言表示，他的店開了30年，一開始就叫「紅豆餅」，這種稱呼方式南部比較常見，北部比較多人叫「車輪餅」，在日本叫「今川燒」，老一輩的人也會叫「管仔粿」。「以上叫法是第一代闆娘30年前開店就廣為流傳了，支你老X。」

不過，也有不少網友指出：「這篇也太假了，大家也太不具識讀力急忙上車」、「根本就是認知作戰行為」、「假帳號編故事」、「跟假帳號認真你們就輸惹」；有網友更指控，該帳號前幾天才因護航「中國劇」與網友大吵，而該文目前已經刪除，表示：「這個帳號就是標準反串刻意分化帳號，拜託不要一堆人跟著起舞。標準的故意耍笨rage bait（釣魚文），假旗行動故意把某特定形象人群塑造成白痴不講理的樣子。」

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