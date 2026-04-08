高市警下架涉洗產地監視設備 全面杜絕中製產品護資安

高市警局全面杜絕中製產品，人臉辨識系統資安無虞。（記者黃良傑攝）

調查局去年查獲昇銳公司及子公司長期自中國大陸進口監視器主機的主機板、外殼及線材等零組件，經在台簡易組裝後，貼上「MIT」或「台灣製造」標籤，再出具不實證明文件，自民國109至113年間得標我國多件政府採購案，高雄市議員林智鴻今天質疑高雄市警局指紋、臉辨的機器，恐成中國貼牌「洗產地」的機台。

高市警局表示，有關昇銳科技於114年3月間被檢調發現疑似洗產地案件，當時已立即全面清查，針對觸及該公司的產品，去年即已全面預防性下架，經檢識清查機器、零組件，並無中國貨及「洗產地」品。

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目前高雄市警察局所有監視器、人臉辨識機，採購程序均嚴格遵循政府資安規範，經清查產地均非中國製造，從源頭杜絕資安滲透，市警局強調，資通安全為建構安全城市的首要原則。

此外，為防範不肖廠商透過「洗產地」的方式混充中國製廠牌產品，高雄市警察局嚴格採取四大把關機制，包括事前採防禦契約，嚴格明訂禁用中國製產品，所有軟、硬體及相關附屬設備均全面禁止使用，廠商擔保設備絕無潛藏後門程式或未經授權的資料回傳機制。

接續進行事中查核，落實產地證明審查，一律提供原廠出具「產地證明」，追溯貨物來源與進口路徑，交叉比對以防偽造。

高雄市警局同步加強軟體及韌體檢測，資安防護不僅在硬體，軟體更是關鍵，深入檢視操作介面、韌體設定，確認無中國廠商特徵，並隨時透過資安漏洞掃描，杜絕異常連線；若查獲廠商有「洗產地」或違規使用中國製產品情事，將立即要求停用、拆除並從嚴追究違約責任。

高市警早已下架涉洗產地監視設備，全面杜絕中製產品，人臉辨識系統資安無虞。（記者黃良傑攝） （記者黃良傑攝）

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