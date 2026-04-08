鄭麗文哽咽喊「種下和平種子」 網翻舊照狂酸：和平屎者

2026年3月12日，國父孫中山曾孫姪女孫雅麗（右三），向國民黨主席鄭麗文贈送酸子樹乾豆莢。（資料照）

國民黨主席鄭麗文訪中行程今日（8日）來到南京中山陵。她在謁陵過程中情緒激動、數度哽咽，強調此行是為兩岸「種下和平的種子」。然而，網友隨即翻出她先前獲贈「和平種子」酸子樹乾豆莢的照片，形狀與色澤意外引發熱議，被狠酸「和平屎者」。

鄭麗文今日向國民黨創黨總理孫中山致敬，並在博愛廣場發表感言。她語帶哽咽地回顧革命與日治歷史，表示時隔21年再度來到中山陵，希望能為人類種下和平種子。此番言論傳回台灣，社群平台卻歪樓聚焦在「種子」本身。

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網友挖出今年3月鄭麗文獲贈孫中山故居酸子樹乾豆莢的照片，由於豆莢外觀特殊，遭網友毒舌調侃「以為是屎」、「和平屎者」、「跟共匪的和平不是躺平，是一坨屎。顧面桶（國民黨）真遜，在國內被嗆，去舔共也被嗆」、「原來『屁屎 Peace』是這樣來的？」、「躺平就只能吃這個」、「所以和平就是一坨屎」。

今年3月12日，鄭麗文前往國父紀念館中山文化園區中山碑林，向逝世101週年的國民黨總理孫中山銅像獻花致敬，並接受孫中山的曾侄孫女孫雅麗致贈孫中山年輕時在中國故居門口親手種植的酸子樹乾豆莢。

前桃園市議員王浩宇對此表示，根據《植物防疫檢疫法》，把種子從中國帶入台灣，違法機率高，國民黨不該帶頭犯法。

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