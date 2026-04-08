黃國昌發表新北財政永續藍圖 喊8年減債480億

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌8日偕同6位黨籍市議員參選人舉行「落實財政紀律 新北財政永續藍圖」記者席，並一同簽署財政紀律承諾書。（記者劉信德攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今帶新北隊6位「小雞」發表新北財政永續藍圖，喊出將以8年時間減債新北480億元，並簽署、宣示財政紀律承諾，黃國昌說，民眾黨未來將以財政紀律作為新北治理的根本原則，拒絕債留子孫、拒絕空頭支票，更拒絕讓市民為不負責任的政治操作埋單。

黃國昌今再質疑民進黨新北市長參選人蘇巧慧6項福利政策80億元的真實性以及財源，他稱經逐項檢驗，蘇巧慧政見實際支出逾220億元以上，如此落差，究竟是數學有問題，還是誠信出問題？他說，今天聚焦「財政紀律」，就是要回到每項政策要花多少錢？錢從哪裡來的最基本問題。

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他提出「新北財政永續藍圖」4大承諾，第一，比照前台北市長柯文哲過去在市長任內減債的經驗，他承諾，未來將以8年時間減債480億元，讓新北長債降至480億元，預估每年可減少高達11億利息支出，進一步把省下來的資源投入長照、托育、教育及基礎建設升級。

第二，建立「新北財政透明儀表板」，他說，目前新北市的預算書、決算書雖具專業性，但難以一目了然，未來透過財政透明儀表板，讓市民即時掌握財政資訊，也能清楚看見重大建設的預算執行率、工程進度與計畫完成率，落實公共監督。

第三，他承諾，未來新北市在整體開發區所取得的用地，絕不會拿來公開標售，不會賤賣國土，而是改採設定地上權、「只租不售」的方式，既保留珍貴公共資產，也透過穩定收益達成財政永續。

第四，黃國昌指出，他將採三階段推動稅制合理化停徵娛樂稅，首先，大幅降低電影、歌唱等藝文活動的娛樂稅率，其次針對文化局、體育局轄下場館減半課徵，最後《娛樂稅法》完成修法、賦予地方停徵權限後，全面停徵娛樂稅，以減輕產業負擔，帶動新北在地餐飲、觀光與旅宿發展。

黃國昌並與民眾黨新北市議員陳世軒、新北市中和區議員參選人陳怡君、板橋區議員參選人林子宇、汐止金山萬里區議員參選人陳語倢、土城樹林三峽鶯歌區議員參選人吳亞倫、三重蘆洲區議員參選人陳彥廷共同簽署財政紀律承諾書。

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌（中）8日偕同6位黨籍市議員參選人舉行「落實財政紀律 新北財政永續藍圖」記者席，並一同簽署財政紀律承諾書。（記者劉信德攝）

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