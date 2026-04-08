退輔會建置AI平台落實數位轉型 厚植重點科技人才

退輔會主委嚴德發。（資料照）

立法院外交及國防委員會明（9）日將邀國軍退除役官兵輔導委員會（輔導會）主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢。輔導會今（8）日送抵立院的書面報告指出，為因應超高齡社會來臨及全球AI發展趨勢，輔導會將今年視作推動榮民照護數位轉型之元年，並宣示不再只是傳統職訓提供者，而是要成為退除役官兵跨入國家重點科技產業的「職涯推手」。

在榮民照護數位轉型方面，輔導會書面報告指出，為做好「孤獨老」服務照護，輔導會建置「榮民照護數位轉型平台」，提供醫療端、服務端、個案端及家屬端跨領域共管工具。

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該系統運用即時的App，可由被動回應式照護，邁向主動預測式、整合型照護的新階段，發揮「一點生變，全面應援」的效果，從事後處理走向事前預防，實現榮民安心安老之核心目標。此外，各榮院附設住宿式長照機構導入智慧床墊，去年已有效降低68%跌倒和92%壓傷發生機率。

面對AI科技浪潮，輔導會職訓中心推動職訓課程創新及教學設備升級，目前已針對數位網路創意行銷班等10班課程融入AI應用，今年將持續增加AI課程時數，並規劃於明年建置AI專業教室。

報告指出，輔導會刻正新建職訓中心八德訓場，預計於2029年落成，將開辦AI與淨零碳排等符合產業脈動之課程，強化高階技術人才培育。同時，輔導就業也導入AI模擬面試、生成履歷，以精準就業媒合、縮短待業時間。

針對引進尖端醫療科技與創新診療技術，報告指出，台中榮總質子治療中心將整合放射、化學藥物、手術、免疫療法，提供國家級癌症醫療服務，預劃明年試營運。配合國家推動新型態臨床試驗，也規劃興建臺中榮總科技大樓，打造符合國際標準卓越臨床試驗中心，預劃今年10月開工。

另外，台北榮總為縮短心臟急重症患者動線流程，規劃興建心血管中心大樓，整合相近性質之檢查室、導管室、手術室與加護病房，預於明年開工。

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