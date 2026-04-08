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    首頁 > 政治

    宗教化解政治恩怨 慈后宮巡香澎湖多位參選人同框

    2026/04/08 15:12 記者劉禹慶／澎湖報導
    西嶼鄉代表、縣議員參選人李家萱，也參與神轎繞境行程。（李家萱服務處提供）

    西嶼鄉代表、縣議員參選人李家萱，也參與神轎繞境行程。（李家萱服務處提供）

    屏東縣竹田鄉慈后宮「陪吾走一段」澎湖巡香活動，今天進入第3日，行程前往西嶼鄉，首站抵達澎湖外垵溫王宮，續行魯國大夫廟及慈航寺參香祈福，沿途漁港聚落間信眾迎駕隨行，現場氛圍樸實而熱絡；繼馬公場3市長同框演出後，外垵也出現2位縣議員參選人同框。

    此次巡香由慈后宮宮主徐建中率領主任委員徐澄浩、副主任委員鄭午華、爐主呂東遠及委員、香燈腳信眾一行來澎，依序走訪各地宮廟。

    西嶼鄉民代表、澎湖縣議員參選人李家萱，實際加入遶境隊伍並扛轎隨行。她表示，從去年以揹轎方式參與，到今年改以扛轎護駕「鳳凰號」，過程中的轉變不僅是形式不同，更讓人對整體儀程與信眾投入有更直接的感受；走進外垵，與居民一同迎駕，是貼近地方的參與方式。

    今日西嶼段行程，西嶼鄉長李添進、縣議員許月里亦到場參與，與信眾一同行禮參香。外垵溫王宮由主任委員許建華率管理委員會及村民盛情迎駕與接待，依循禮俗完成接轎入廟等儀程，展現地方對宗教活動的重視。

    竹田慈后宮陪吾走一段，前進西嶼外垵。（李家萱服務處提供）

    竹田慈后宮陪吾走一段，前進西嶼外垵。（李家萱服務處提供）

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