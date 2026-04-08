退役軍人外交！ 退輔會擴展美及亞太退協聯結：開創友好合作新局

退輔會主委嚴德發。（資料照）

立法院外交及國防委員會明（9）日將邀請國軍退除役官兵輔導委員會（輔導會）主委嚴德發進行業務報告。針對國際交流事務，輔導會在今天送交立法院的書面報告中強調，將持續強化國際退協聯結，擴展與美國及亞太地區重要退伍軍人團體與鄰近國家相關組織之合作網絡，建構穩定延續性的交流平台，開創友好合作新局。

面對國際政經情勢的快速變動，輔導會在最新書面報告中表示，將積極與理念相近之民主國家交流、深化夥伴關係，擴大我國國際參與及政策發聲能量，彰顯中華民國在國際社會中的重要性與貢獻。

請繼續往下閱讀...

輔導會將持續透過與駐台外館、國際智庫及海外榮光會互動合作，深化國際退輔交流布局，宣揚我國尊崇退伍軍人、完善照顧體系之核心價值，進一步提升我國在國際退輔事務領域的能見度與影響力。此外，輔導會也將持續派遣榮家及榮服處首長出訪，分享並汲取友盟實務經驗，全面提升榮民及榮眷的服務與照顧品質。

輔導會強調，國軍退除役官兵在服役期間對國家安全無私奉獻、犧牲付出，奠定了現今我國穩定發展之重要基礎。退輔會基於「崇功報勳、榮民為本」的理念，秉持「忠貞」、「團結」、「關懷」、「誠樸」、「開創」之核心價值，將順應社會環境變遷，持續檢討與精進各項服務及政策措施，提供周延而具前瞻性的服務與照顧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法