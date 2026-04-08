漏網鏡頭》黃國昌沒暖身就上場 單槓只拉一下扶腰喊痛

黃國昌在沒有暖身的狀況下就嘗試拉單槓。（記者劉信德攝）

民眾黨黨主席、新北市長參選人黃國昌今早在新北競選總部舉行財政永續藍圖記者會，檯面上談政策，檯面下卻出現一段「漏網鏡頭」。記者會結束後，他走到總部內設置的健身房，臨時起意嘗試拉單槓，卻因未事先暖身，才剛出力就出現腰部不適狀況。

畫面中可見，黃國昌出力拉起單槓，下巴尚未拉上單槓高度就停下動作，連標準完整的一下都沒完成便匆匆落地。隨後他雙手扶著後腰、微微前傾，表情帶著疑惑與不適，低聲問著一旁的工作人員：「奇怪，我最近沒有練腰，怎麼會腰痛？」

黃國昌使出全力拉單槓。（記者劉信德攝）

黃國昌近一年來積極投入健身，曾公開分享成功減重17公斤的成果，體態從過去的肚子微凸圓潤，轉變為精實六塊肌，也在競選總部特別設置健身空間，並曾在開幕當天當場示範伏地挺身與雙槓動作，展現運動成果。

不過這回在未暖身情況下臨時匆忙上陣，似乎讓身體反應不及，也讓今早的快閃拉單槓，成了拉單槓閃到腰。

黃國昌未達標準高度便匆匆放棄。（記者劉信德攝）

黃國昌扶著後腰表情明顯不適。（記者劉信德攝）

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