朱政騏案幕後主使竟是中媒 學者揭露中國反向滲透手段

朱政麒因在擔任何志偉立委助理期間，以手機翻拍機密資料並傳輸給中國人士，北檢上週依違反「國家安全法」洩密罪起訴。（資料照）

民進黨台北市議員參選人朱政騏（目前已遭除名）2022年擔任當時立委何志偉助理時，因涉嫌拍攝機敏資料供予中國，遭依違反「國安法」起訴，並求處5年以上有期徒刑，其幕後主使竟是中媒《海峽導報》的主任王煒。對此，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗認為，台灣作為民主國家，保障新聞自由與採訪權，卻也因此形成可被利用的開放空間，本質上是利用民主社會的開放性，進行反向滲透。

洪浦釗認為，這個案件不只是個人違法，而是再次暴露出台灣在制度上面對中國滲透時的鬆動與遲鈍。從目前揭露的情況來看，這並不是偶發行為，而是透過長期接觸、固定管道與報酬機制所建立的資訊交換關係，已經形成有組織、有分工的運作模式。

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洪浦釗強調，更值得警惕的是，中國對台滲透本來就是全方位的，並不會只集中在特定政治立場或單一陣營。除了長期經營在野陣營的人脈與交流網絡之外，對執政體系內部的接觸與滲透，反而更具戰略價值。這種「打進、拉出」的操作，一方面進入制度內部取得資訊與影響力，另一方面也試圖塑造對外的政治效果，這才是中國對台工作的核心。

洪浦釗分析，在這樣的背景下，這起案件也凸顯另一個關鍵面向。台灣作為民主國家，保障新聞自由與採訪權，但也因此形成可被利用的開放空間。中國透過特定媒體體系在台活動，已不只是新聞採訪，而是結合人脈經營、資訊蒐集與影響操作的複合性工具，本質上是利用民主社會的開放性，進行反向滲透。

洪浦釗認為，問題的核心，在於制度設計的落差。相關人員能夠長期接觸敏感資訊，卻缺乏足夠的風險辨識與監督機制；特定高風險接觸對象長時間在台建立關係網絡，也未被納入有效管理。這代表問題不在於是否發生，而在於為什麼可以持續發生而未被及早阻斷。

洪浦釗強調，若仍以個案方式處理，類似事件勢必反覆出現。面對這種長期、分層且網絡化的滲透型態，制度若無法同步調整，就永遠落後於實際威脅。行政部門應系統性蒐整近年相關案例，釐清中國對台操作模式，並據此檢討現行國安法制的不足。同時，在推動制度補強時，必須與朝野政黨積極溝通，同時強化對社會的說明，取得國人支持，才能讓相關法制改革具備穩定推進的基礎。

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