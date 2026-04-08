傳蔡英文出手勸鄭麗君選北市長 王世堅：讓最強的出來

民進黨立委王世堅今天出席中執會前接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

民進黨2026台北市長人選佈局備受關注，傳出前總統蔡英文曾2度勸進行政院副院長鄭麗君出馬。對此，民進黨立委王世堅今（8日）盛讚，大家集思廣益讓最強的候選人出來，若蔡英文親自勸進，鄭麗君定會慎重考量；且黨內人才濟濟，提名不必急於一時。

王世堅今天出席民進黨中執會前受訪表示，若是蔡英文親自出馬，鄭麗君一定會非常慎重考量，相信是往正面發展。

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王世堅說，鄭麗君才德兼備、才貌雙全，幾乎找不出任何負面缺點，且心思非常細膩、善於協調，對很多政策都有自己的看法與意見，在台美關稅談判過程肩負這麼大的任務，全國人民的期待也是一種壓力，但鄭麗君都撐過去、且拿到亮麗成績，「我個人認為，鄭麗君是我們首都市長最好的候選人。」

對於提名期程，王世堅回顧，民進黨這幾屆首都市長提名都在6、7月，甚至更晚一點，目前不必那麼急；尤其黨內人才濟濟，大家集思廣益、全心全力，才能讓最強的候選人出來，因此暫緩也是好事。

媒體追問，被點名參選台北市長的立委沈伯洋，被認為「抗中保台」標籤明顯且仇恨值較高，是否應改變人設。王世堅則認為，若人設是正確的方向，何必改呢？「做自己」才是從政最高理想，應該前後一致、表裡如一，讓選民來做決定。

王世堅進一步舉例，並非從人設A改向B，就能獲取A與B的大集合，因為選民會清楚判斷；而沈伯洋有非常多優點，應該要堅持自己的人設。

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