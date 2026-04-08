中正萬華泛藍參選爆炸 徐巧芯讚郭音蘭歷練完整有戰力

徐巧芯（右）陪郭音蘭（中）登記參選市議員。（記者甘孟霖攝）

國民黨台北市黨部7至9日進行台北市議員第四（中山、大同）、五（中正、萬華）、六（大安、文山）選區領表登記參選作業，黨籍立委徐巧芯今（8日）上午陪中正萬華新人郭音蘭登記，面對中正萬華泛藍陣營參選爆炸，徐巧芯也力推郭音蘭在行政機關與立院都待過，歷練充足是最優人選。

國民黨中正、萬華區議員應曉薇因京華城案被判刑，無法代表藍營參選，因此該區新人初選將由郭音蘭、張延廷、周世雄初選爭空缺的一席，不過應曉薇女兒應佳妤動向未明，主持人于美人也被傳可能再戰議員選舉，為該區選情增添變數。郭音蘭說，希望國民黨在該區能夠團結，地方上的確有很多聲音，也耳聞許多人想參選，這對中正萬華都是好事情。

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徐巧芯說，當議員與市長的互動很重要，對選區建設或是市政發展都很有幫助，郭音蘭曾當過蔣市府副發言人，當議員後可以無縫銜接，且過去郭也在立院擔任幕僚，行政、議會的經歷都很充足，而國民黨也需要更年輕、有衝勁的人才，在今年甚至2028年大選都能為國民黨在中正萬華發揮戰力。

徐巧芯也說，郭音蘭過去也跟北市前副市長李四川共事，有很好的交情與默契，2026選戰將是雙北連線，郭音蘭要幫助蔣萬安拚連任，以及讓李四川當選新北市長，這是她對郭的期待。

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