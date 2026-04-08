為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中正萬華泛藍參選爆炸 徐巧芯讚郭音蘭歷練完整有戰力

    2026/04/08 14:07 記者甘孟霖／台北報導
    徐巧芯（右）陪郭音蘭（中）登記參選市議員。（記者甘孟霖攝）

    徐巧芯（右）陪郭音蘭（中）登記參選市議員。（記者甘孟霖攝）

    國民黨台北市黨部7至9日進行台北市議員第四（中山、大同）、五（中正、萬華）、六（大安、文山）選區領表登記參選作業，黨籍立委徐巧芯今（8日）上午陪中正萬華新人郭音蘭登記，面對中正萬華泛藍陣營參選爆炸，徐巧芯也力推郭音蘭在行政機關與立院都待過，歷練充足是最優人選。

    國民黨中正、萬華區議員應曉薇因京華城案被判刑，無法代表藍營參選，因此該區新人初選將由郭音蘭、張延廷、周世雄初選爭空缺的一席，不過應曉薇女兒應佳妤動向未明，主持人于美人也被傳可能再戰議員選舉，為該區選情增添變數。郭音蘭說，希望國民黨在該區能夠團結，地方上的確有很多聲音，也耳聞許多人想參選，這對中正萬華都是好事情。

    徐巧芯說，當議員與市長的互動很重要，對選區建設或是市政發展都很有幫助，郭音蘭曾當過蔣市府副發言人，當議員後可以無縫銜接，且過去郭也在立院擔任幕僚，行政、議會的經歷都很充足，而國民黨也需要更年輕、有衝勁的人才，在今年甚至2028年大選都能為國民黨在中正萬華發揮戰力。

    徐巧芯也說，郭音蘭過去也跟北市前副市長李四川共事，有很好的交情與默契，2026選戰將是雙北連線，郭音蘭要幫助蔣萬安拚連任，以及讓李四川當選新北市長，這是她對郭的期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播