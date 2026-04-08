中國官媒讚鄭麗文紫衣「又美又颯」 網揪配色密碼喊「優雅躺平吧」

國民黨主席鄭麗文抵達中國上海。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團訪問中國，中國媒體多有報導，前《環球時報》總編輯胡錫進形容她代表「國民黨的新面貌」，還有香港官媒以「又美又颯」稱讚她，不過，底下留言區卻像大型翻車現場，有網友嘲諷「她本是青的慢慢變成藍的」，還人酸「不缺器官了」、「優雅的躺平」。

鄭麗文當天抵達上海，展開6天訪問中國行程，這也是國民黨主席時隔10年後，再次訪中。對此，胡錫進在微博表示「歡迎」，稱鄭麗文「代表了國民黨的新面貌，也代表了台海乃至東亞地緣政治，還有中美博弈新態勢共同吹動的新風向。」

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對此，網友紛紛在底下留言「兄弟們，又到要飯了」，「預感老胡要被啪啪打臉」，認為「不必把她訪問大陸的意義拔得太高」，「其實她什麼也代表不了，甚至在KMT內部她都是少數。她的到來，只是為大陸爭取時間的一種可能而已。」

深圳報業集團旗下《香港商報》在臉書發布短影音，稱「最美國民黨主席鄭麗文抵滬（上海簡稱），紫衣飄飄，又美又颯」，指身為國民黨第2任女主席的鄭麗文，身材高挑，外表靚麗，表現幹練，備受關注。

該影片引起逾千網友留言，有人指鄭麗文服裝選色正確：「藍色加紅色正是紫色」，但更多網友揶揄「腹內無膏的主席」，「她出線來消滅國民黨的」，「沒有理念的政治人物，都是為位子而生的人」，「又霉又瘋？」「最美麗的甜狗」，「舔出氣質很棒！」另有網友注意到，鄭麗文下飛機時「手揣褲兜不禮貌」。

另外，在《人民日報》X平台上，有網友寫下「過了氣的國民黨反動派的毒性還在，它是給二共分子白左的一劑鴉片，讓和平統一成為一個幻影，詐騙中國人民。」在《中新社》的X平台上，則有網友留言「又來騙錢騙資源騙感情了，蔣萬安還說要對等，對等個雞毛。」

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