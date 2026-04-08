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    首頁 > 政治

    民進黨台北市長人選難產 徐巧芯：人才凋零、小丑化

    2026/04/08 14:01 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍立委徐巧芯（右）認為民進黨人才小丑化。（記者甘孟霖攝）

    國民黨籍立委徐巧芯（右）認為民進黨人才小丑化。（記者甘孟霖攝）

    年底就要地方選舉，民進黨台北市長候選人人選引發各界關注。國民黨籍立委徐巧芯今（8日）表示，民進黨在前總統蔡英文執政八年，加上總統賴清德執政兩年來，面臨人才凋零、小丑化，無法在議題上做深度討論。

    徐巧芯今上午陪國民黨籍北市議員擬參選人郭音蘭登記參選，對於民進黨是否北市長人選難產問題，徐巧芯說，立委沈伯洋是個人才，但如果民進黨都認為不夠好而尚未提名，可能要想想黨內是否缺乏人才，民進黨在台北市沒有經營找不到人，連首長都找不到人來選，這代表政黨面臨大危機，民進黨從蔡英文到賴清德共十年的中央執政期間，面臨黨內人才逐漸凋零、小丑化問題。

    她舉例，原本民進黨要讓立委王義川選桃園市，後來也暫緩，因民進黨的「人才」小丑化、娛樂化、沒有深度、不做功課，沒有辦法在重大議題深度研討，論述只求能在政論節目攻擊、網路上譁眾取寵，得到部分激進支持者認同，就能被造神，但這樣的人在市長層級遠遠不夠。

    徐巧芯表示，民進黨自己要去檢討，用何種方式培養人才，到現在竟陷入找不到人的窘境，不過國民黨眼中看來，沈伯洋、范雲都是「人才」，不管何時提名，都樂於看到提名這些人才的結果。

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