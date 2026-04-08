盧秀燕稱校園性侵案「人數非外界所想」 蔡其昌轟：完全搞錯重點

立法院民進黨團總召蔡其昌。（資料照）

台中某國民小學棒球隊教練涉犯強制猥褻、強制性交罪等，檢方三波起訴傳出有逾80名學童受害，市長盧秀燕強調「人數不是像外界所想」。對此，立法院民進黨團總召蔡其昌今（8日）痛批，當權者若還在計算數字、在意輿論，完全搞錯重點。

蔡其昌今天透過社群平台發文表示，一個有強制猥褻前科的加害者，居然可以堂而皇之進入校園擔任教練，長期接觸學童，甚至一路犯案到數十人受害。這不是疏失，這是系統性的失職。更誇張的是，事情爆發之後，盧秀燕今天居然講「人數沒有外界所想像」。

請繼續往下閱讀...

「請問市長，這句話到底是什麼意思？」蔡其昌強調，這不是數字的問題。這是一個孩子都不該被傷害的底線問題。當權者如果還在計算數字、在意輿論、在想怎麼回應比較好看，就是完全搞錯重點。

民進黨團書記長范雲則指出，台中市政府的失職，其實不是只有受害人數搞不清楚，會造成後續輔導機制的問題；而是會造成那麼多孩童受害的破洞根本是台中市政府、相關學校當初不照法規執行的結果。

范雲進一步說明，台中市政府教育局在去年，對前任和現任校長分別記2支大過和1次申誡，對歷任體育組長和學務主任共6個人各記1次申誡；教育局長還說針對本案已經自請處分。結果，一年多過去至今，教育局長不僅沒受處分，還連受害學童人數都搞不清楚。

范雲強調，台中市已陸續爆發多起重大狼師案，市政府請負起責任，還給孩子安全的就學環境。她也要再次呼籲衛福部，遵守承諾，盡快將兒童工作證 納入「兒少權法草案」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法