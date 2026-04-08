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    首頁 > 政治

    鄭麗文帶蘇起赴中談92共識 李宗霖批：國民黨只想躺平求和

    2026/04/08 13:26 記者王俊忠／台南報導
    對於國民黨主席鄭麗文偕「92共識」創始人蘇起同赴中國訪談，南市無黨議員李宗霖痛批國民黨對中國只想躺平求和。（李宗霖服務處提供）

    對於國民黨主席鄭麗文偕「92共識」創始人蘇起同赴中國訪談，南市無黨議員李宗霖痛批國民黨對中國只想躺平求和。（李宗霖服務處提供）

    國民黨主席鄭麗文偕「92共識」創始人蘇起同赴中國「和平之旅」，台南市議員李宗霖表示，政治意圖昭然若揭，此舉象徵國民黨意圖重拾中國對台的政治框架，並以此作為國共互動的基礎。然而同時間，民眾黨立委李貞秀違法上演「空氣質詢」，只會落淚稱受歧視，卻始終不敢否認中華人民共和國的存在，更不敢主張「一個中國就是中華民國」。

    李宗霖指出，證明所謂「92共識」並非互動基礎，而是中共隨興而定的操控工具，中共要的從來不是與台灣對等互動，實質上就是要台灣跪下，國民黨作為中國共產黨的老對手，如今不僅沒有風骨，更是直接選擇「躺平」。

    對於國共兩黨互動的現狀，李宗霖諷刺，國民黨深知「和平」並非可以靠努力得來，所以先選擇躺平，再卑躬屈膝地看共產黨是否願意「施捨」一點和平，台灣人應看清國民黨這種「先躺下、後求和」的政治姿態，乞求而來的和平不僅卑微，更可能隨時會被中共收回。

    李宗霖強調，台灣的未來應建立在實力與尊嚴之上，而非建立在中共隨興而定的政治話術與虛假的框架之中。

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