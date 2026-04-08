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    首頁 > 政治

    柯志恩駁鄭麗文訪中影響選舉 張博洋：別想躲過高雄人的「政治高裝檢」

    2026/04/08 13:11 記者葛祐豪／高雄報導
    廖達琪表示鄭麗文訪中將影響年底選情，立委柯志恩（左）不認同。（記者孫唯容攝）

    廖達琪表示鄭麗文訪中將影響年底選情，立委柯志恩（左）不認同。（記者孫唯容攝）

    針對國民黨主席鄭麗文訪中，參選高雄市長的國民黨立委柯志恩今（8）日受訪，不認為這件事情會對選舉造成影響；對此，高雄市議員張博洋批評，高雄絕不會接受一位在關鍵議題上立場不明的市長參選人，想在高雄參選，就要接受高雄人對參選人的「政治高裝檢」。

    ​鄭麗文訪中將與習近平會面，引發國內高度關注，台灣民主基金會執行長廖達琪指台灣要贏得選舉不能只靠藍軍支持，還有中間、年輕選民，認為年底地方選舉一定會受影響。

    國民黨立委柯志恩今於台北受訪則回應，面對兩岸政策，一定會遵照中華民國的法律，他們都會謹守分寸，抹紅、抹黑對台灣未來和平沒有幫助，她也不認為這件事情會對選舉造成影響，把話說清楚，還是溝通最重要。

    對於柯志恩的回應，高雄市議員張博洋表示，面對如此高度敏感且攸關國家立場的議題，相關政治人物的態度與立場，正是市民檢視其是否具備治理能力與價值判斷的重要指標。

    ​張博洋指出，鄭麗文規劃訪中並非臨時起意，而是早已在政壇流傳數月的既定行程。外界也持續關注柯志恩對雙城論壇及「鄭習會」等議題表態，但柯志恩始終選擇迴避回應，未曾正面說明關於鄭習會的看法。

    他質疑，「作為高雄市長參選人，對於如此攸關國家安全與城市定位的重大議題，究竟是不能回應，還是不敢回應？」

    ​張博洋進一步說，柯志恩聲稱此事不會影響選情，卻又刻意保持模糊態度，正反映她深知高雄市民對兩岸議題存在明確界線，因此投鼠忌器不敢明顯碰觸的閃躲態度，畢竟過去同黨的韓國瑜在此議題上，與高雄多數民意背道而馳，最終遭到選民否定，顯示高雄選民對於中國因素與統戰風險具有高度警覺。

    張博洋強調，面對中國相關議題，政治人物必須清楚表態、勇於承擔，而非以閃避與模糊回應作為策略，想要在高雄參選，就要接受高雄人對參選人的「政治高裝檢！」高雄絕不會接受一位在關鍵議題上立場不明的市長參選人。

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