鄭麗文南京謁陵提中華民國 陸委會：遮遮掩掩只能向國人交代

陸委會表示，鄭麗文用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪中的國民黨主席作法雷同。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（8）日上午率國民黨中國訪問團至南京中山陵拜謁國民黨總理孫中山，鄭麗文在拜謁祭文以「民國紀年」開頭，並以中華恢復、民國創立帶入中華民國，對此，陸委會表示，鄭麗文用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪中的國民黨主席作法雷同。中國媒體根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代。

陸委會副主委梁文傑曾表示，鄭麗文前往南京的中山陵掃墓，希望鄭麗文作為創建中華民國的國民黨主席，不能連中華民國都不敢提，鄭麗文今赴南京中山陵拜謁孫中山，由國民黨發言人代讀的祭文以「維民國115年4月8日」開頭，當中提到「中華恢復，民國創立」。鄭麗文隨後發表公開談話，提到當年孫中山「創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國」。

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關於鄭麗文在中山陵的談話，陸委會指出，鄭麗文主席用遮遮掩掩的方式提起中華民國，和過去訪陸的國民黨主席作法雷同。大陸媒體根本不會報導這些說法，只能用來向國人做交代。

此外，陸委會強調，中共把孫中山定位為「中國革命的先行者」，並自命為正統繼承人，完全未正視中華民國台灣存在迄今的事實，身為國民黨主席本該拒絕這種用語，但從當年的連戰到現在的鄭麗文主席，居然都遵行不悖，還刻意呼應中共的歷史敘事，與台灣人民的認知有別，令人遺憾。

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