徐春鶯案源自「假商務、真滲透」 國安局：違法可即刻驅離

國安局長蔡明彥。（記者塗建榮攝）

針對中共對台滲透手法不斷翻新，多位民進黨立委質詢示警中共正利用台灣言論自由與商務交流便利，遂行「假商務、真滲透」。對此，國安局長蔡明彥今（8）日答詢表示，國安局與移民署設有聯審機制，凡是涉及違法情事，國安單位最快能在數小時內透過監視器掌握動態並即時驅離出境。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥進行業務報告並備質詢。 立委林楚茵質詢時指出，近期包括「孫憲」等具特殊身分人士，疑似透過「假商務交流」名義頻繁進出台灣，更有中國網紅身著古裝在台宣傳「台灣是中國一部分」。

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針對中國籍人士來台審查機制，立委王定宇也詢問，國安單位是否有時候放行特定人士是為「放長線釣大魚」以掌握其在台活動與交往網絡？

對此，蔡明彥回應說，若有懷疑就會查察瞭解，但只要活動與申請目的不符且涉及違法，國安局就會立刻發動驅離，甚至曾有透過市區監視器，在數小時內就將違法者驅趕出境的案例。

林楚茵進一步指出，涉入徐春鶯共諜案的科技公司，至2022年為止竟然承接政府標案高達1300萬新台幣，對象涵蓋國防大學、調查局、國防部及榮總等機敏單位，形同「用人民納稅錢真正的在養共諜」。林楚茵強調，這類公司必須列入黑名單，嚴防其負責人透過「借殼上市」或「借屍還魂」等方式重新參與投標。

王定宇則痛批該組織是不折不扣的「中共網絡諜報組織」，不僅涉及洗錢金額接近3000萬元，甚至出現僅自備3萬元就能貸款2697萬元買房的駭人聽聞案例。

蔡明彥對此表示，廠商進入發包程序前雖經政府的政風系統確認合格，但國安局已注意到其背景確實存在「異常」。他說，國安局有一套比其他政府單位更嚴格的廠商篩選機制，未來將提供各單位參考，以防堵異常廠商承攬相關發包業務。

另外，王定宇引述起訴書指出，該組織企圖透過3個政黨爭取中國人士擔任立委，以發展政治實質影響力。他將被滲透的角色歸納為「受害者」、「不知情的在地協力者」以及「知情且協助的共諜本人」三類，強調若被滲透後還阻撓國安法制，其身分便未必只是受害者。

立委李坤城補充，該案顯示中共統戰模式已演變為「複合性滲透」，從兩岸聯姻取得身分證，到掩護官員規避審查入台，他詢問中共手腳是否已實質伸入政黨內部？

國安局長蔡明彥回應，確實有此情況，相關國安案件皆由國安情報系統發動立案，有事證之後再交給警方來進行偵辦，整個發展過程中，國安單位皆有注意並掌握到其發展網絡，以及中共鎖定特定對象、金流、人流發展的脈絡。

例如徐春鶯案中的孫憲、楊文濤等人，蔡明彥也坦言，國安單位處理這些案件的時間非常長，檢方能有相關起訴事證，是經過長期部署才有此結果。

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