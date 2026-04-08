陳佩琪稱被搜出百本存摺 朱蕙蓉算給你看：一家5口極可能

民眾黨創黨主席柯文哲妻陳佩琪。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等弊案上月26日一審宣判，北院判柯17年有期徒刑、褫奪公權6年。柯妻陳佩琪近日接受訪問稱，檢廉當初搜索住所翻箱倒櫃4小時，「卻什麼都沒搜到，只搜走保險箱、她本人及父母、小孩『約100本存摺』。」對此，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉無奈說，「凡走過必留下痕跡的，這東西跟存摺厚度無關，有時候轉得過於頻繁，反而把原本該有的初心給轉糊塗」。

朱蕙蓉今日於臉書發文指出，以前，家裡的大小瑣事全由她家老爺一手包，她樂得享受成果，不多過問。後來為整理遺產資料，整理老爺那深沉的抽屜。果然，裡頭隱約躺著一大疊厚厚的存摺本兒，泛黃的本子整齊疊放。「直到現在，我依舊讓它們待在原位，那是他留下的時光痕跡，至今我還是未曾翻閱。」

請繼續往下閱讀...

朱蕙蓉透露，她回想自己的事業。公司開了30幾年，早年做貿易與國外交易多半靠信用狀往來，廠家貨款則開立支票。公司的進出明細，一筆一筆清清楚楚地印在存摺上。她有個習慣，每換一本新存摺，就會在封面上編號。特地打電話去銀行問，她在這間銀行的帳號是民國99年12月初開的，手上最新的一本編號是「17」。

朱蕙蓉進一步說明，平均每8個月就要刷滿一本存摺。大家知道，即便現在轉帳方便，ATM領久了還是得刷摺，否則機器不讓你領。

照這個邏輯：「個人加上公司帳號：假設2本並行。」累積時間若也是30多年，光是這2類，總量就可能突破45本。如果是一家5口，累積了30年，湊出近百本存摺，在邏輯上其實是極有可能的。只是大家平時不細想，或是習慣了數位化生活，忘了老一輩那種「有進有出、轉來轉去」的刷摺歲月。

朱蕙蓉最後說，這「近百本」存摺的譁然鬧劇，或許在某位帳務狂熱者的眼中，只是時光留下的痕跡罷了。

另，台北地檢署發布聲明澄清，強調偵辦團隊均嚴守正當法律程序，至於掀起討論的存摺數量，北檢指出在柯家實際扣得的存摺總數「共計72本」，且皆依法移送院審理。

相關新聞請見︰

陳佩琪自曝「全家100本存摺」 苦苓狠酸：柯家「一門忠烈」真的很清廉！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法