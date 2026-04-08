鄭麗文訪中未見企業大老隨行 趙曉慧：老掉牙「九二共識」紅利已領完

國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於昨（7）日啟程訪中，預計將與中共總書記習近平會晤。鄭麗文宣稱此行是為了證明「兩岸和平不困難」，但隨行團員缺乏重量級企業家支持，顯得冷清。作家趙曉慧對此分析，這不僅反映了中國經濟衰退的現況，更顯示台灣企業界在「美中科技戰」下，已建立起不隨政黨起舞的生存潛規則，警告鄭麗文若棄守主權底線，帶回來的將是「併吞通行證」。

趙曉慧昨天在臉書發文指出，鄭麗文此行有四大底線絕不可丟，包括「中華民國主權」、「要求中共停止武力威脅」、「台灣前途由2300萬人決定」及「台灣與國際盟友的互信」。她警告，若鄭麗文為了私利配合北京演出，不僅無法代表台灣社會，更會讓國民黨跟著陪葬。

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針對鄭麗文的「鄭習會」沒有浩大的企業家訪問團隨行，趙曉慧今（8）日發文表示，這其實是中國經濟衰退的剪影。對比2005年「連胡會」時，台灣經濟半壁江山的企業大老如郭台銘（電子代工）、辜濂松（金融）、尹衍樑（傳產）、嚴凱泰（汽車）、蔡明忠（金融）、林省三（航運）、王文淵（塑膠）、何壽川（金融）等人搶著隨行，反映當時中國經濟紅利尚在。

然而，2026年世界經濟是「東降西升」，台商面臨美中科技戰與供應鏈重組，若高調隨鄭麗文訪中，恐被美方列為「不安全供應鏈」而面臨制裁。趙曉慧指出，台灣企業現在推行「中國 + 1」戰略（將產線移往東南亞或印度），在政治上保持低調、不捲入兩岸政黨博弈，是目前大企業生存的潛規則。中國經濟步上衰敗之路，「中概股」不再吃香反而成為泥淖，台灣的傳產企業家首當其衝。另一方面，川普政府重組「美國供應鏈」，台灣的半導體產業陸續將重心轉移到美國。

趙曉慧續指，在習近平「共同富裕」與「內循環」政策下，台商的生存空間被極度壓縮。許多傳統中概股（如水泥、食品、化工）面臨追溯數十年的環保罰款或查稅壓力。中國本土品牌（如瑞幸咖啡、比亞迪、長安汽車）靠著國家補貼迅速崛起，過去台灣引以為傲的傳產（如康師傅、統一、瓦城）或零組件，現在只能在紅海中慘賠。台灣許多建築、精密機械或金融中概股，因為投資了中國房地產或持有大量恒大、碧桂園相關債券，導致呆帳爆表。

趙曉慧提到，全球基金（如黑石、先鋒）正在加速「去中國化」，這導致在台灣掛牌的中概股失去流動性。即便公司在賺錢，本益比也低得可憐，大老闆們眼睜睜看著資產縮水卻無計可施。像鴻海、仁寶這類電子巨頭，現在被美方要求建立「非紅供應鏈」。如果繼續深耕中國，會丟掉蘋果或NVIDIA的訂單。如果要撤，中國政府會以「安全審查」或「限制外匯」來卡關。

對於2026年中共擴大解釋《反間諜法》，許多台商高階主管在機場被限制出境，讓企業界人人自危。她認為，這些企業家以為只要「不談政治、低頭賺錢」就能平安無事，最終因為缺乏政治籌碼，例如台灣的民主體制與國際盟友的保護，他們的資產與心血變成了北京隨時可以沒收的籌碼。還留在中國的「中概股」企業大老，實正處於「走不掉、留不住、賠不起」的困局。聰明的半導體供應鏈企業家，早就移情別戀變身為「美概股」，與黃仁勳在台北把酒言歡，向美國川普政府遞上新的投名狀。他們看得很清楚，台灣經濟的未來在白宮，不在中南海。商人是現實的，他們隨行訪問中國通常是為了「解決問題」或「換取讓利」。

趙曉慧直言，連戰當年代表的是具備重返執政潛力的國民黨，背後有雄厚的派系與企業界人脈支持，但鄭麗文現在被視為「弱勢主席」，企業界不認為她有能力在兩岸協議上拍板定案，自然不願冒政治風險為其站台。當鄭麗文背後沒有企業界與主流民意的實力支撐時，她面對習近平，唯一能拿出來交換的籌碼，就只剩下「主權底線」，「這後果是什麼，我就不贅述了」。

她進一步指出，鄭麗文的訪問團顯得冷清，是因為台灣的經濟引擎已經換了燃料。現在還想去對岸找紅利，不僅過時，還把自己推進火坑，自找麻煩。寒酸的鄭習會，象徵著國民黨正處於一個「找不到新燃料」的困局。老掉牙的「九二共識」紅利已領完，而新的「AI時代台灣定位」又被民進黨與科技界牢牢掌握。

最後，趙曉慧說，如果國民黨無法在2026前重新與「世界價值鏈」接軌，僅靠北京撐腰，那這場「鄭習會」可能不是重返執政的起點，而是國民黨逐步走向「黃昏政黨」的終點。國民黨內有實力的諸侯（如蔣萬安、盧秀燕等），他們在2026追求的是連任或交棒，「穩定美台關係」與「吸引AI投資」比去北京握手重要得多。鄭麗文一意孤行去跟北京握手，只會加速黨中央與地方諸侯的分裂，加上民意、企業界都不支持親北京，國民黨2026、2028的選情堪慮。

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