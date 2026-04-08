精準預知柯文哲家被搜索！周軒質疑徐春鶯：參與民眾黨核心？

中配徐春鶯因涉反滲透法、詐貸等罪遭起訴。（資料照）

中配徐春鶯因涉反滲透法、詐貸等罪遭起訴，新北地方法院昨（7日）首度開庭審理。庭訊時，法官出示她與統促會副主任孫憲的微信對話，內容顯示徐女曾提到京華城案與政壇動向。對此，政治工作者周軒質疑，「這是不是意味著，徐春鶯本質上就參與了民眾黨內部的核心運作？」

周軒今日於臉書轉發媒體報導內容提及，新北地院昨院第一次開庭審理徐春鶯涉犯的案件。

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在法院上，法官出示徐春鶯與中共統促會副主任孫憲的微信APP對話如下：

2024年8月27日，檢廉在機場拘提北市議員應曉薇，尚未搜索柯文哲住家，徐春鶯隔天就回報：「柯可能很快會被收押，應曉薇可能是破口。」

2024年8月30日，民眾黨創黨主席柯文哲家被搜索，9月5日被羈押，9月10日，孫憲傳訊給徐：「建議來大陸避一避，動員陸配援柯，妳在這邊（中國）的形象大大受損，請三思」。

另外，徐春鶯還曾傳訊給孫憲：「我們的消息是黃國昌將代理主席。」孫憲另問：「李貞秀接班應該沒問題了吧？」徐春鶯回：「我認為李貞秀要接立委之前，民進黨一定會再炸一波。」不過，徐春鶯昨當庭完全否認這些是在幫助中國滲透，她說上面這些對話，只是「閒聊」。

周軒直言，「但更令人覺得恐怖的是，為什麼徐春鶯都可以在第一時間回報孫憲這些民眾黨內部的進度？而且準確度之高，令人乍舌」。

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