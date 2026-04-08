國民黨「和平躺平」廣告挨批 吳崑玉：把國民黨半邊天砸了

名嘴吳崑玉。（資料照）

國民黨最近發了一支影片「和平才能躺平」，引發許多批評，有人質疑國民黨「擺爛」。對此，名嘴吳崑玉表示，一支廣告，便把國民黨半邊天給砸了，想大講和平可以，但連上躺平，整個意義就豬羊變色了，這簡直是場文宣災難，妥妥的豬頭創意。

吳崑玉在臉書PO文表示，為了幫鄭習會造勢，國民黨推出一支AI廣告，「和平才能躺平」。沒想到推出後被兩岸輿論酸到臭頭，連自家立委都避免評論。說實話，我看到這廣告後笑了一整天，只能用一個字形容，蠢，蠢到無以復加，不但沒說服選民與支持者，還撞上了習大帝的逆鱗，得罪了所有年輕族群，更把自己心底那一點點私慾給暴露無遺。果然春雷一響，肚子裡那兩條虫就坐不住了，一支廣告，便把國民黨半邊天給砸了。

請繼續往下閱讀...

吳崑玉指出，「和平」是個很難定義的好聽詞語，但「躺平」卻是著無庸議的負面語彙。「和平」之所以那麼難定義，正因為這個詞好聽，受歡迎，是個超漂亮的包裝紙，但實質上卻「既能包愛瑪士包包，也能包海馬士火箭」，什麼好東西都包在裡頭，也什麼垃圾廚餘都能包。

他說，「和平」代表沒有戰爭的年代，但獨裁政權橫征暴斂，屠殺滅村，也沒有戰爭啊！這種「和平」你受得了嗎？秦始皇統一六國後，很和平啊！那怎會有焚書坑儒、孟姜女哭倒長城、趙高指鹿為馬，還矯詔廢立、陳勝吳廣揭竿而起，天下應之？秦末天下大亂，楚漢相爭，是戰亂年代，但怎麼沒人在懷念秦之和平呢？明末流寇連年征戰，為什麼農民寧可隨闖王從西安打到北京，也不願乖乖蹲在家裡呢？征戰四野，起碼還有口飯吃，蹲在地面，只能啃樹皮草根，易子而食，你選那邊？

吳崑玉續指，「和平」的定義更因政治的操弄而模糊不堪。正在猛炸伊朗的川普一直宣傳自己是「和平締造者（Peacemaker）」，M1783柯特單動左輪手槍SAA，也名為「Peacemaker」，普丁要求烏克蘭放下武器接受侵略才能換得和平，然後鄭大嬸登陸餐會上還自栩要成為「和平創造者」。和平這事，跟婚姻一樣，和平（婚姻）需要兩個人共同經營，卻只需要一個人就能單方破壞。婚姻（和平）狀態下的單方施暴，只是一種名為「家暴」的戰爭。人們不會將一方拿著武士刀大聲吼叫，另一方跪地求饒，視為一種穩妥的和平，甚至不如戰爭。戰爭還有一線生機，和平卻只有被凌虐的後果。

他說，有時，反正都會死，被慢慢折磨死還不如快快死，而且狠打一頓還不一定是自己死，搞不好是對方死。戰爭是一種殘忍的賭博，但屈辱的和平是一種確定的折磨。為了和平而委屈的去求取和平，就像1938年張伯倫手中的那張紙，只會讓自己陷入虛偽的安全感，最後還是得在更不利的條件下接受戰爭。

吳崑玉分析，相對於和平的模糊，「躺平」卻是那麼確定的無力，意義等同於「擺爛」，在兩岸語彙中都殆無疑義。年輕時相信「只要我努力，就…」，進社會後才發現「雖然我努力，卻…」，於是乾脆擺爛躺平。細嚼之後，躺平也不全然是那麼地負面情緒，你會發現躺平其實是一種更合理的成本效益計算模型，既然努力也沒有用，那還不如躺平減少付出，同步減少消費，減少慾望，日子還是照樣過。這對組織或全社會發展是負面的，對個人未來前景也是灰暗的，但就現狀與個人生活而言，卻是最合理的計算方式。被人當作牛馬、當作韭菜，辛勤勞動一生，最後還是被人宰殺下鍋，一無所有，瞬間清零，那何不就把自己活成一頭豬？吃飽睡，睡飽吃，反正結局都是一樣，現在活得開心舒服就好。

吳崑玉說，對習大大這批肩扛兩百斤的韭菜收割機而言，「躺平」是個十惡不赦的字眼。韭菜不長了，我割啥咧？中共中央紀委曾派人四處嚴查官員們躺平現象，官媒則痛批躺平一詞，2022年人民網上有篇文，痛批當下的「躺平」與「內卷」，連帶「佛系」也遭了殃，強調「青春是用來奮斗的，奮斗本身就是一種幸福」。網上還流傳官式金句:「躺平不可取，躺贏不可能。」這不正是在打臉國民黨嗎？人家中共中央需要國民黨在台灣拼命、奮力、全力打贏民進黨，你老爺卻宣揚躺平？！我給你和平，你卻想給我躺平？那還不加把力道把你打爆？那幹嘛還給你好處？誰最愛躺平？就是臭要飯的乞丐。國民黨這支廣告一出，不正好坐實了對岸小粉紅們罵國民黨是群丐幫？鄭主席要不要乾脆帶根綠竹棒加鐵飯碗去面聖啊？搞不好還能碗底蓋個「奉旨討飯」，載譽歸國咧？

吳崑玉說，其實，國民黨這支廣告，不經意洩漏了黨中央這群人的兩個心理訊息。一是他們打心底瞧不起台灣年輕人，覺得年輕人都是想躺平的，所以畫面上清一色的年輕人，場景全是休閒生活。這是一種徹頭徹尾的歧視，對比的正是柯案檢察官那席「我們每一個人都很努力」的經典演講。大家想要和平，不是想躺平，而是有個可預測的穩定環境與公平機制，讓自己的努力可以被看見、被肯定，可以實現自己的夢想。黨中央權貴們根本搞錯了年輕人的心理，丟出了一個錯誤的主題，否定了年輕人的努力。如果台灣年輕人個個都只想躺平，就不會有那群鏟子超人，不會有那麼多爆肝工程師，更不會有現在的經濟成長。

吳崑玉怒批，真正想躺平的，其實是現在黨中央的這群雜碎。為什麼寧被千夫所指，萬民所怨，也要去搞一場鄭習會？今年要選的人，個個發抖著等待衝擊，不敢妄言犯上，私底下卻怨聲載道，黨中央卻偏要硬幹。講白了，他們跟這些年一頭熱搞兩岸的人一樣，一心「富貴險中求」，搞條大的，「下半輩子就靠這條了」，引號中的句子都是我親耳聽過的台詞。誰想躺平？硬衝對岸搞鄭習會的人，才真想搞條大的，下半輩子才能就此躺平。他們真的在意台灣安全、國民黨選情、藍營未來執政嗎？那些都是公家的，現金入袋，落袋為安，才是自己的。講白了，和平是大家的，但躺平才是自己的，誰管得了那麼多？誰預測得了未來啊？

吳崑玉補充，說巧不巧，習近平的名字裡，正好有個「平」字。和平還好，「躺平」問題就大了，這是在咒習近平「躺下」，還是誰想去「躺」習近平？這在古代，可是犯了君名之諱，欺君犯上，圖謀不軌，要興文字獄的啊！你以為我在說笑話？請問，對岸瘋傳以後不准過除夕，因為「除夕」音近「除習」，又是怎麼回事啊？

吳崑玉直言，所以，鄭主席回來後，恐怕得好好檢討一下，到底誰做的這支躺平廣告？這是標準的高級黑，低級紅啊！出門前給我捅這麼大個漏子，不掃地出門，永不敘用，難解心頭之恨哪！想大講和平可以，但連上躺平，整個意義就豬羊變色了，這簡直是場文宣災難，妥妥的豬頭創意。這位又笨又勤快的廣告大師，就讓他去徹底躺平算了，千萬別讓他再碰文宣廣告。他不躺平，全黨都得躺平了說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法