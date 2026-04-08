人事未定影響年底選舉？中選會：盼新任委員及早就任

中選會人事未定，行政院長卓榮泰表示，如果立法院願意補足誠信，行政院就補程序。（資料照）

藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會人選僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。立法院內政委員會今日審查「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委張智倫關切年底選舉選務工作是否會受到影響，中選會選務處長王曉麟表示，依規定要召開委員會議來討論。中選會期盼新任委員及早就任，召開委員會議審議各項重要的選務工作事項，以利年底的公職人員選舉的選務工作能順利進行。

立法院會3月13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲同意為中選會委員。民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半。後續補提名及通過人選何時就任，目前尚未確定。行政院長卓榮泰表示，如果立法院願意補足誠信，行政院就補程序。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委張智倫表示，立法院3月13日通過4位準中選會委員，迄今仍未收到人事令，行政院行政怠惰仍未完成交接及就職程序，中選會從去年11月以來，是否無法達法定門檻召開委員會議？

王曉麟表示，依照中選會組織法及會議規則的規定辦理委員會的召開，去年11月到目前，是以選務座談會的方式來辦理相關事務的報告事項，關於新任委員未就任、何時能就任，依照114年10月31日中選會622次委員會議審議通過的今年底選舉工作進行程序表規定，中選會要在8月20日發布選舉公告，應載明應選名額、競選經費最高金額等；8月27日發布候選人登記公告、載明候選人應備具表件、保證金數額等，這些都要提請委員會議討論後通過，才能刊登於選舉公報上，因此在此之前應該要及早召開委員會議。

王曉麟也提到，因為中選會未召開委員會議，台北市等6個選舉委員會，下屆委員人選待確認，中選會期盼新任委員及早就任，召開委員會議審議各項重要的選務工作事項，以利年底的公職人員選舉的選務工作能順利進行。

張智倫詢問，若無法提出是否會影響年底選舉？王曉麟說，應該是會影響到，依規定要召開委員會議來討論。張智倫也詢問內政部長劉世芳，是否有相關建議給行政院？劉世芳表示，中選會的業務非內政部主管，無法代中選會回應。張智倫強調，行政院不依照程序提名，對年底九合一選舉會有很大的影響，還會有沒收公投、立委參選縣市長而產生的後續補選問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法