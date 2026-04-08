懲處李貞秀延後 黃帝穎：不敢開除恐坐實中共指派

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀爭議不斷，除了雙重國籍仍存疑義，她日前在直播上放話也引發黨內不滿，儘管李貞秀已遭檢舉送中評會，原定9日開會討論懲處，但傳出中評會已延期到13日舉行。對此律師黃帝穎表示，柯文哲黃國昌不敢開除中共指派接班人李貞秀？！徐春鶯開庭遭提示中共官員對話證據，鄭習會掩護中國人李貞秀黨紀案？

黃帝穎在臉書PO文表示，新北地院昨日就徐春鶯涉嫌違反銀行法及反滲透法等案首度開庭審理，檢方提示證據，中共官員與徐春鶯對話紀錄，揭露徐春鶯曾向對岸官員精準彙報柯文哲京華城案進度與民眾黨動態「柯文哲恐收押」、「李貞秀接立委前，民進黨一定會再炸一波」等。

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黃帝穎指出，最嚴重的是，中共官員定調「李貞秀接班應該沒問題了吧？」黃國昌柯文哲若不敢開除李貞秀當然坐實接受中共指派不分區接班人，只能奉命行事，黃國昌被傅崐萁摸頭的直播畫面歷歷在目，鄭習會要民眾黨吞下李貞秀黨紀案？

黃帝穎直言，根據新北地院審理之新北地檢署起訴書附表所示徐春鶯與中共官員對話紀錄，中共官員清楚定調「李貞秀接班應該沒問題了吧」，民眾黨是否接受中共指派接班人及鄭習會是否要被傅崐萁摸頭的黃國昌把黨紀吞下去，觀察指標是民眾黨中評會是否拖延或停權「打假球」不敢開除李貞秀？

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