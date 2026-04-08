中共劃5空域測試美方 蔡明彥：川習會前夕政治試探

國安局長蔡明彥。（資料照）

美伊達成2週停火協議，中共近日卻劃設大範圍離岸空域警示區（禁飛區），國安局長蔡明彥今（8）日受訪表示，中共劃設5個空域保留區，時間長達40天，其軍事與政治目的皆在於試探美方活動；同時，針對中共海上灰色襲擾，我方已建立跨部會通報機制，並積極與國際交換「海域感知」（MDA）經驗。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。 蔡明彥會前受訪指出，這一次中共在江浙的外海有劃設5個空域的保留區，不僅範圍相當大，且時間從3月28日一路延伸到5月6日。

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國安局判斷，在軍事上，中共是透過劃設空域保留區來測試外機在相關空域活動的狀況，而該空域的主要活動者仍以美國為主。蔡明彥也指出，在劃設之後，4月6日美方已有相關偵察機進入到空域保留區進行活動，顯示中共正利用此機會測試美國相關活動的狀況。

蔡明彥指出，中共該空域保留區一直劃設到5月6日，時間點幾乎就是在「川習會」的前1週。因此在政治上，顯然是在試探美國在「川習會」之前，於印太地區相關空域活動的狀況。

應對灰帶襲擾 建立跨部會機制與國際交換「MDA」

針對國安局業務報告中提到的灰色地帶襲擾與海域感知機制，蔡明彥表示，中共對台灣的灰色襲擾是國家安全非常重要的議題，目前我國跨部會之間已經建立了一套協調跟通報機制。

他說明，這套機制涵蓋多個層面，第一是針對相關活動的預警，偵測附近的可疑船隻；第二是進行即時的通報；第三則是必須進行海上執法與確認當時活動狀況。最後則是倘若涉及到海纜等基礎設施遭到破壞，將進行快速修復以及必要的司法程序偵辦。

蔡明彥強調，國際社會對於中共海上灰色襲擾與施壓非常關注，這也成為我方與國際社會交換「海域感知」經驗的重點議題，國安局將持續透過國際交流與跨部會合作，強化整體情勢的判斷與應處。

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