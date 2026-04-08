台中教育局長自請處分卻零懲處 周軒：盧秀燕到現在做了什麼？

台中市教育局長蔣偉民表示，他確實在簽呈中自請處分，但目前尚未處分。圖為台中市長盧秀燕。（記者蘇金鳳攝）

首次上稿 13:21

更新時間 13:36

台中某國民小學棒球隊教練對學童犯強制猥褻、強制性交罪等，被害人數已超過80人。政治工作者周軒指出，台中市教育局不僅聘僱出現「漏洞」，局長蔣偉民更無法清楚交代受害者人數；且蔣偉民在簽呈中自請處分，卻仍未遭任何懲處。周軒痛批，「盧秀燕到現在做了什麼？」

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周軒7日在臉書發布貼文表示，在維基百科看了一下台中棒球隊性侵案的資料，覺得「只要是人都會覺得怎麼這麼扯」。

資料顯示，嫌犯早在2004年就曾經猥褻過3名男童，後因坦承犯行並與被害者家屬達成和解，被依「對未滿十四歲少年犯強制猥褻罪」判刑2年、緩刑5年；2012年，又因猥褻2名男童被依「對未滿十四歲少年犯強制猥褻罪」判刑2年、緩刑5年。根本就是兒少性侵累犯。

到了2024年10月底，台中地檢署接獲警方通報，某國民小學棒球隊教練疑涉性侵害未成年隊員案件，指派婦幼專組檢察官指揮偵辦。民眾黨籍台中市議員江和樹在記者會上表示，這名教練手機內發現不雅影片，已知25名學生受害，甚至以錄影及暴力等方式威脅不得聲張，受害者年紀最小9歲。校方、台中市政府教育局聘僱審查漏洞，讓猥褻前科者入校。

2025年3月，台中地檢署宣布偵查終結並表示，犯案期間從2019年2月到2024年10月，受害者為32人，年紀最小者約4到6歲，犯案次數共90次。地點涵蓋棒球教室、練習室旁貨櫃屋、國小宿舍、汽車內、產業道路旁和汽車旅館等地，依違反《兒童及少年杏剝削防制條例》、妨害性自主罪嫌起訴。

2025年7月，台中地院一審判決，教練犯下「對未滿十四歲之男子強制性交罪」，共7罪，各處有期徒刑7年10月；「對未滿十四歲之男子強制猥褻罪」，共46罪，各處有期徒刑3年6月；「成年人對兒童乘機猥褻罪」，共3罪，各處有期徒刑1年6月；「以違反本人意願之方法使少年被製造與性相關、客觀上足以引起性慾或羞恥之電子訊號罪」，共34罪，各處有期徒刑7年2月、7年6月或8年6月。

周軒稱，2025年11月，台中高分院二審維持原判決，但事情卻還沒結束。因為在2026年4月，台中地檢署調查後又發現19名被害人，再依性侵、強制猥褻等罪嫌將其起訴。

周軒指出，截至目前為止，這已經是同一個人面臨的第3波起訴了。「然後今天（7日）台中市教育局局長（蔣偉民）還可以說出受害者有43名這個數字。」他質疑，「台中市長盧秀燕到現在做了什麼？行政懲處呢？」

相關資料顯示，前任校長大過2次、現任校長申誡1次，校方已與涉案教練解除聘約，並將這名教練資料登載於不適任教育人員資料庫。蔣偉民表示，他確實在簽呈中自請處分，目前尚未處分。

周軒批評，「就這樣？教育局長跟你（盧秀燕）自請處分了，到現在還狀況外欸。」

盧秀燕8日回應被指包庇教育局長一事，她強調，事件發生後教育局立刻介入處理，沒有未掌握情形，她也沒有包庇；案件司法審理中，未來若有新的不法事證發現，絕不代寬貸。

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