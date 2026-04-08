美伊達成協議停火2週 國安局曝3項後續觀察重點

國安局長蔡明彥。（資料照）

美伊達成停火2週協議，國安局長蔡明彥今（8）日上午受訪表示，美伊雙方已透過巴基斯坦外交斡旋達成2週暫時停火協議，有助於區域航運安全，但他也提及，國安局將針對3項觀察重點持續注蒐相關情資，並針對整體情勢進行判斷與評估，提供政府作為必要的應處參考。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

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蔡明彥會前受訪指出，美伊情勢近期出現轉機，雙方透過外交斡旋的方式，由巴基斯坦進行外交接觸。他證實，今天早上雙方已經達成2週暫時停火的協議，且伊朗外長也立刻證實了這項停火安排。

蔡明彥指出，隨著停火協議的達成，接下來2個禮拜，荷姆茲海峽的航運安全預計會比較沒有問題。不過，他也強調，儘管暫時進入停火階段，國安局仍將加強國際情報交流，注蒐後續發展，重點包括相關和平計畫是否能確實落實、伊朗內部保守勢力對停火協定是否有不同意見、周邊親伊朗民兵團體是否有後續軍事動作，國安局將持續針對整體情勢進行判斷與評估，提供政府作為必要的應處參考。

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