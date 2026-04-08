藍營拚高雄議會過半 黃韻涵籲藍白合與高額提名

國民黨高市議員參選人黃韻涵（左）今天疾呼，藍營拚高雄議會過半，藍白一定要合，且議員應採高額提名。（黃韻涵提供）

2026高市議員選舉民進黨已確定將提名34席，國民黨則尚未定案，藍營議員參選人黃韻涵今天疾呼，國民黨要有議會過半的大格局，藍白一定要合，議員應採高額提名，且對有案在身的人選更應採取比民進黨更高的標準，惟有以高標準自我期許，才能令選民耳目一新。

從政40年、曾擔任高雄縣市議會副議長的陸淑美，下屆交棒給正妹女兒黃韻涵參選高市議員第3選區（大岡山地區）；黃韻涵，畢業於美國德州休士頓大學、義守大學管理碩士，曾任國民黨高市黨部副主委、國民黨文傳會副主委、國民黨高雄青工總會長等職。

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黃韻涵今天發文指出，國民黨自1998年吳敦義敗給謝長廷之後，高雄市長就長期為民進黨把持，歷經黃俊英副市長、黃昭順立委敗選，直至韓國瑜市長2018年策略運用成功，市議員採高提名，一舉贏得市長與議長之位，府會均由國民黨執政，後因罷免讓民進黨取得市長之位，但議會仍為國民黨執政，2022年卻因黨內勢力與外勾結，國民黨在府會雙雙淪為在野黨。

她表示，議會現有65席次，國民黨雖為單一最大黨占28席，但未單獨過半，表決時往往不敵綠營聯軍票數，因此必須在目前基礎上再增加至少5席，她認為此次議員選戰，除藍白應該合作，更應以母雞帶小雞的方式採取滿額提名或高提名政策全力衝刺，高雄不僅市長要贏，議會也要爭取過半，為高雄市再創政黨輪替的新機會。

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