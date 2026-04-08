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    首頁 > 政治

    接受李貞秀質詢？劉世芳：昨天卓揆的態度就是今天回答李女士的態度

    2026/04/08 09:29 記者林欣漢／台北報導
    內政部長劉世芳。（記者林欣漢攝）

    內政部長劉世芳。（記者林欣漢攝）

    民眾黨立委李貞秀昨天首度在立法院會質詢。行政院長卓榮泰說，「李貞秀女士」並未依法放棄中國戶籍與國籍，不能完備程序、當然不是中華民國的立委，行政院也沒有義務答話。最後李貞秀獨自站在質詢台上發言，卓榮泰及內閣官員都未上台備詢。立法院內政委員會今（8日）時排審選罷法修正草案，對於是否接受李貞秀質詢，內政部長劉世芳表示，昨天立法院院會的詢答，卓榮泰、立法院長韓國瑜的態度，就是今天回答李貞秀女士的態度。

    未放棄中國籍的民眾黨中配李貞秀昨首度在立法院會登場質詢，她一上台便要求卓榮泰、劉世芳、陸委會主委邱垂正等人備詢；不過，卓上台後直接向韓國瑜喊話，指行政院所有首長沒有義務接受一位不具備有合法資格的立委在立院備詢，這是政院對「憲法」的忠誠遵守。韓一度宣布休息，李隨後再次於質詢台上演「空氣質詢」，卓內閣官員都未上台。

    立法院內政委員會今（8日）時排審選罷法修正草案，對於是否接受李貞秀質詢，劉世芳表示，昨天立法院院會的詢答，卓榮泰、立法院長韓國瑜的態度，就是今天回答李貞秀女士的態度。

    至於今日選罷法修法，擬放寬「緩刑者不得參選」規定，劉世芳說，會考慮法律的衡平性與穩定性，向立委們表達行政部門的立場。

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