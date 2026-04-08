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    首頁 > 政治

    王惠美遞計畫書遭李洋6字打槍 林楚茵：趕快打電話藍委放行預算

    2026/04/08 10:10 即時新聞／綜合報導
    運動部長李洋出席和美全民館啟用典禮，彰化縣長王惠美拿出牛皮紙袋爭取經費。（資料照）

    運動部長李洋出席和美全民館啟用典禮，彰化縣長王惠美拿出牛皮紙袋爭取經費。（資料照）

    超尷尬！彰化縣和美全民運動館7日舉行啟用典禮，運動部長李洋也到場參加，彰化縣長王惠美見機不可失，馬上拿出一包牛皮紙袋要給李洋，強調裡頭有彰化縣還需要建設的4座全民館計畫書費，但李洋簡短回答「預算沒有通過」並未收下，王惠美只好默默把牛皮紙袋再交給縣府人員。對此，民進黨立委林楚茵表示，王惠美與其遞計畫書，不如趕快打電話給佔立法院多數的同黨立委，叫他們先把總預算放行。

    林楚茵在臉書PO文表示，國民黨一邊擋錢一邊要錢，彰化縣長王惠美向運動部長李洋爭取運動中心經費，但預算沒過，部長也變不出運動中心，總預算是誰在卡？就是國民黨自己！

    林楚茵指出，昨晚鄭麗文在南京接受中共中台辦主任宋濤宴請，大談「家和萬事興」，但看看國民黨現在的樣子，國民黨立委在立法院擋預算，國民黨縣市長在地方伸手要經費，黨主席鄭麗文有什麼資格談兩岸「家和萬事興」？

    林楚茵直言，笑死人，國民黨家裡都鬧不和！王惠美與其遞計畫書，不如趕快打電話給佔立法院多數的同黨立委，叫他們先把總預算放行。

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