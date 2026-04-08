彰化縣長提名擺不平 林沛祥：多人願意競爭不是壞事

國民黨團書記長林沛祥（右）接受《嗆新聞》主持人黃揚明（左）專訪。（記者林欣漢翻攝）

國民黨彰化縣長提名原本由立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章角逐，黨中央卻沒收初選，擬徵召前考紀會主委、律師魏平政，昨更公布謝衣鳯接任副秘書長，謝衣鳯則以避免引發「條件交換退選」質疑，婉拒接受新職，這些變卦也讓藍營彰化縣長提名再陷紛亂。國民黨團書記長林沛祥今日接受《嗆新聞》主持人黃揚明專訪時表示，彰化有這麼多人願意競爭不是一件壞事，表示大家認為自己能贏，若絕望到一種程度，誰去都沒有用的話，就不會有這麼多人競爭。

林沛祥表示，國民黨與民進黨的分別是，民進黨提名之後各方資源挹注，國民黨則是提名之後，經濟負擔都在候選人身上，輸贏都要負起經濟責任，彰化有這麼多人願意出來競爭，他希望最後未來會有好結果，若有需要，初選也不是壞事。

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國民黨與民眾黨昨天由民調拍板年底嘉義市長人選，民眾黨張啓楷擊敗國民黨翁壽良，代表藍白對決民進黨市長參選人王美惠，開啟年底縣市長選舉「藍白合」示範區。林沛祥認為，嘉義市是場苦戰，對手經營地方很久，且地方的生態也與都會區不同，但也不見得完全悲觀，藍白合除了釋出誠意來合作，在各自不同的強項上互補，也是會很有機會的。

對於同為藍白合選區的宜蘭縣、新北市，林沛祥也認為都會整合成功，參選人之間都有善意，會是一場君子之爭，不會有殺得刀刀見骨的情況發生，重點還是儘快整合完畢，互相熟稔、互補加成，因為對手也都是蠻強的戰力，但他對李四川、吳宗憲還是很有信心。

主持人黃揚明詢問李四川近期民調領先幅度不大，是否團隊過於低調、媒體曝光度不高？林沛祥表示，李四川是第一次參選，公關、幕僚團隊的配合度是否到位，值得觀察；民調還未上來的原因，包括與民眾黨主席黃國昌還未整合，整合之後可能是另一回事。

林沛祥說，其次與團隊的磨合度還不夠，輔選首長與立委完全不一樣，要在1個月完全磨合，對沒有經驗的人是辛苦的，給他一點時間藍白整合成功，團隊找到主軸，之後會精彩可期。還有7個多月的時間，李四川是做實事的人，這個特質若能在選戰中發揮，整體的形象會比對手豐滿得多。

宜蘭縣部分，國民黨立委吳宗憲則有檢察官、新北市法制局長等經歷，林沛祥開玩笑說，吳宗憲可以cosplay包青天，最近在宜蘭也曬得夠黑，額頭上放個月牙印，很符合他的形象及人設。

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