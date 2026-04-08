鄭麗文見宋濤喊台灣人可以擺脫悲情 張博洋批「改叫習麗文」

國民黨主席鄭麗文（左）昨率團訪問中國，晚間接受中國國台辦主任宋濤（右）歡迎晚宴。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨（7）日訪問中國，第一站先與國台辦主任宋濤會面，並在晚宴大放厥詞說「台灣人是可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性，台灣不應該淪為地緣政治的棋子，甚至於是棄子」；對此，高雄市議員張博洋批說，鄭麗文晚宴致詞「超級噁心」，可以改叫「習麗文」!

鄭麗文在晚宴上強調，「中國國民黨在戰爭與和平，毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。」；並說「在台灣的歷史上，此次訪問也彰顯，台灣人是可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性，台灣不應該淪為地緣政治的棋子，甚至於是棄子。」

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對此，高雄市議員張博洋酸說「哇，那不就要很謝謝你？還好有國民黨提供給我們選擇和平的寶貴機會，我們現在是要跪下來接受這個恩惠？」

張博洋批評，鄭麗文到底在講什麼，「奴才不過上了主子的桌子，講話就學起主子的樣子了」，出發之前說是和平之旅，抵達之後轉頭說「我現在給你們選擇和平的機會」，這場會面根本沒有鄭麗文說的4項重大歷史意義，只不過是鄭麗文在高調宣示自己榮任老共發言人罷了。「現在的鄭麗文，已經冠上黨姓，改叫習麗文!」

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