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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中重申九二共識 陳培瑜批拋棄捍衛台灣立場

    2026/04/08 10:04 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國，晚間於南京東郊國賓館「和平廳」接受中共中央台辦主任宋濤的晚宴。鄭麗文致詞時強調此次出訪的四大意義，也再次證明「九二共識、反對台獨」的政治基礎仍「歷久彌新」。對此，民進黨立委陳培瑜表示，鄭麗文的行為是拋棄了過往國民黨曾有的捍衛台灣的決心，也是無視台灣人民的期待，有這樣的在野黨主席，中央政府除了更加努力之外，似乎也只能繼續努力了。

    陳培瑜在臉書PO文表示，昨天晚上看到鄭麗文和宋濤的發言，實質上毫無新意，但她相信對於鄭麗文來說絕對是極有意義，只是仍然不知道國民黨和中國政府講這麼多口號式的話語之後，國民黨立法院黨團還要不要審總預算？還要不要支持國防特別條例？支持軍購及台灣自主防衛能力？

    陳培瑜指出，也或者鄭麗文敢不敢跟即將要見面的習近平說：「2026年是台灣總統直選的30週年，歡迎中國政府跟台灣學習民主自由法制觀念......」？「鄭麗文，你願意嗎？」因為，對於台灣人來說，中國自1996年以來從來沒有停止對於台灣的文攻武嚇、國際打壓行為，中國才是破壞兩岸和平的那一方。反之台灣政府和台灣人民極力維護和平現狀，也對國際社會釋出善意，同時積極的表達對於和平的期望及展現自主防衛能力提升的決心。

    陳培瑜續指，這些我們在民主、國防、經濟、民生上的努力，鄭麗文和國民黨人也享受著成果，卻不願意共同捍衛這些民主果實！這是拋棄了過往的國民黨曾有的捍衛台灣的決心，也是無視台灣人民的期待。

    陳培瑜直言，有這樣的在野黨主席，我們除了更加努力之外，似乎也只能繼續努力了，對於他們，毫無期待！

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