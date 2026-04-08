祝福鄭麗文千古流芳 詹凌瑀：但是跟台灣人無關喔

國民黨主席鄭麗文7ㄓ率團訪問大陸展開「2026和平之旅」，晚間於南京東郊國賓館「和平廳」接受中共中央台辦主任宋濤歡迎晚宴。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文7日啟程訪中，將與中共總書記習近平會晤，引發各界關注。對此，媒體人詹凌瑀表示，「祝福麗文有個歡樂的大陸行、傲人的鄭習會，讓她能夠千古流芳，成為國共兩黨歷史的偉人」，「但是跟台灣人無關喔」！

詹凌瑀在臉書PO文表示，鄭麗文出發前往中國前在黨中央發表了慷慨激昂的演說，特別強調，很多人原本都不相信「麗文會有成功的大陸行」、「被習近平總書記正式邀請」，說到這裡，鄭麗文語氣高亢、異常興奮、面帶勝利的笑容。

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詹凌瑀指出，鄭麗文看起來「很像嗑了什麼」，開心到三天三夜睡不著，原來習大大就是鄭麗文的興奮劑，「被習大大召見，可以讓她開心到飛天」，就像好友說的，很像「甄嬛傳裡的麗嬪」（註：麗嬪，華妃爪牙，漂亮但不長腦，最後被甄嬛宮女假扮的鬼魂嚇瘋，華妃怕她瘋言瘋語之間，把自己做過的壞事抖出來，就趕去冷宮了）。

詹凌瑀直言：「祝福麗文有個歡樂的大陸行、傲人的鄭習會，讓她能夠千古流芳，成為國共兩黨歷史的偉人，但是跟台灣人無關喔！」

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