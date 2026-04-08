鄭麗文訪中引憂 吳靜怡：恐讓台灣成紅色供應鏈破口

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「2026和平之旅」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團訪問中國，前國安會秘書長蘇起隨行，引發外界關注。對此，媒體人吳靜怡表示，國民黨整體策略不只是和平牌抽乾了「國防自主」的論述地基，更讓台灣股民和產業老闆們恐慌的就是大開「非紅供應鏈」門戶，擋軍購卡國家總預算的立院藍教頭傅崐萁，是不是會搭配鄭麗文再次搞出「亂刪總預算」戲碼？

吳靜怡在臉書PO文表示，「支持紅色供應鏈的中國藍教頭鄭麗文，是不是要讓國民黨江啟臣乾脆躺平來選舉？國民黨整體策略不只是和平牌抽乾了『國防自主』的論述地基，更讓台灣股民和產業老闆們恐慌的就是大開『非紅供應鏈』門戶，如果鄭習會重新拉回到『兩岸融合發展』的紅區，衝擊不是抽象統獨，而是『信任成本』的毀滅，台灣科技大廠如台積電、廣達、甚至是台中的精密機械業，現在接的是輝達、蘋果或美國國防部的訂單，合約裡清清楚楚寫著不能有中國製零件或技術，中國藍教頭鄭麗文卻在此刻創造開後門的『滲透風險』，一旦台灣被懷疑是『紅色供應鏈』的轉運站，美方制裁的下一棒可能就打在台灣企業頭上。」

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吳靜怡續指，和平牌背後其實是供應鏈風險牌，未來半導體的最惠國待遇被因為鄭麗文把中國風險加進去，國民黨如何承擔？中南部已經在拚「非紅化、智慧化、可信任化」的升級，江啟臣、謝龍介、柯志恩的藍教頭還想脫整個產業下水，國民黨要不要乾脆聽話躺平，不要選！擋軍購卡國家總預算的立院藍教頭傅崐萁，是不是會搭配鄭麗文再次搞出「亂刪總預算」戲碼？

吳靜怡分析，韓國瑜恐怕萬萬沒想到自己幹上了院長，國民黨把院長的話當蒜，韓國瑜喊速審、江啟臣喊回歸常軌，立院藍教頭傅崐萁卻還在把總預算和軍購當成對內鬥爭、對中示好的雙重籌碼；這不是國會監督，這是讓整個立法院變成國民黨對北京遞投名狀的工具，鄭麗文啟程訪中時，傅崐萁也公開為此行背書，稱是為兩岸降溫開路；而總預算與國防預算僵局至今未解，兩條線在政治上確實已經連成一體，下週鄭麗文回台灣，國民黨會大舉刪總預算繼續給台灣執政黨難堪。

吳靜怡直言，台灣充滿了藍教頭和紅蔥頭，為了捍衛中華民國的民主和自由，票，千萬不要再亂投。

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